主演・吉岡里帆、共演・中村倫也の映画『ハケンアニメ!』(5月20日公開)より、吉岡演じる主人公・斎藤瞳のキャラクターや見どころシーンを集めた特別映像と、仕事に真摯(しんし)に向き合う姿を収めたキャラクターポスターが到着した。

【動画】吉岡里帆『ハケンアニメ!』特別映像

直木賞作家・辻村深月による同名小説を映画化した本作は、全く異なる業界からアニメ業界に飛び込んだ、主人公の瞳が、新人アニメ監督として一世一代の大チャンスを掴み、超クセ者プロデューサー・行城理(柄本佑)に翻ろうされながらも、誰かの人生を変えるような“最高のアニメ”を作るため、粉骨砕身するストーリー。

ブラックのスーツを身にまとい、真剣な表情で「王子監督を超える作品を作るためです」と語る瞳からスタートする本映像。大学卒業後に勤めていた県庁を辞め、アニメ業界に飛び込んだ異色の経歴の持ち主である瞳には、かつて、天才アニメ監督・王子千晴(中村倫也)が手がけた名作アニメ『光のヨスガ』に出会い、“アニメは魔法を超える力を与えることができる”と感銘を受け、人生を大きく変えられた経験が。自身も王子監督のように“誰かの人生を変えられるアニメを作りたい”と気合十分で、業界大手のトウケイ動画に入社し、日夜仕事に全力投球。そしてついに、瞳は念願の監督デビューを果たす――。

しかし、瞳が監督を務めるアニメと、同クール・同時間帯に裏被りする枠に、王子監督が久々に手がける最新作が放映されることが発覚! 瞳は早くも、憧れの王子監督と、アニメの頂点「ハケン(覇権)」の称号をかけ直接対決をすることに…。

負けん気の強さも作品に対する熱意も人一倍、さらに二十代の新人監督として実力を証明しようと意気込み奮闘する瞳だが、作品をヒットさせるために手段を選ばない行城プロデューサーや、アイドル的人気で主役に起用された声優・群野葵(高野麻里佳)をはじめ、アニメ作りに人生を賭ける個性豊かな周囲の人々と度々衝突してしまう…。

それでも、かつて自身がひとつのアニメに心を救われたように、今度は自分が誰かの心を救うアニメを作り届けたい、「アニメは世界を変えられる」と信じ、制作スタッフや声優たちと互いに想いをぶつけ合いながら切磋琢磨し、<ハケン(覇権)アニメ>を目指してひたむきに突き進んでいく――。

特別映像では、絵コンテを描いたり、会議でスタッフたちに指示をする監督らしい姿から、宣伝のために小綺麗な恰好で笑顔を作らされたり、土砂降りの中タブレットが故障して焦ったり、大好きな差し入れのエクレアにありつけず落胆したり…という、瞳のさまざまなシーンが切り取られている。思うようにいかない日々の中でも、強い想いを持ち続け、アニメ作りに全力を注ぎ、次第に成長を遂げていく彼女の表情の変化も見逃せない。

映像のバックには、本編で流れる楽曲の一つであるSasja Antheunis(サシャ・アントニス)の「Be who you gotta be.」がドラマチックに鳴り響く。この楽曲は、原作者の辻村のアイディアを元に、辻村が大ファンでもあるという音楽家の池頼広が作曲を担当、作詞・歌唱をSasja Antheunisが務めた1曲。タイトル「Be who you gotta be.」は直訳すると「自分自身を貫く自分であれ」という意味で、まさに「好きを、つらぬけ。」という本作のメインテーマを体現したような、爽やかで前向きな気持ちにさせる楽曲となっている。

これまでもドラマ『相棒』シリーズなど数多くの作品で、音楽のパワーにより作品を盛り上げてきた池。アニメ業界で奔走する瞳たちのドラマをさらに印象的なものにする、本作の魅力あふれる楽曲の数々にも注目だ。

“刺され、誰かの胸に―。”瞳が心血を注ぎこんだアニメと熱い想いは、人々に届くのか? 憧れの王子監督から「ハケン(覇権)」を勝ち取ることができるのか? そして、自分の手がけた作品で、誰かに力を与え、「世界を変える」ことができるのか?

キャラクターポスターの、シャツに丸縁メガネ、カジュアルなお団子ヘアというラフな装いでデスクに向かい、真剣な表情でペンを手にする瞳の姿からも、「最高のアニメを作るため」に時間も労力も惜しまない彼女の本気度が伝わってくる。