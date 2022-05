『モダン・ファミリー』ミッチェル＆キャメロンのスピンオフが検討されていた？

米ABCにて、2009年より11シーズンにわたって放送されたご長寿ファミリーコメディドラマ『モダン・ファミリー』。プリチェット家とダンフィー家を中心に描くシリーズにレギュラーとして登場したカップルのミッチェル(ジェシー・タイラー・ファーガソン)とキャメロン(エリック・ストーンストリート)を主人公にしたスピンオフ企画が浮上していたことが明らかとなった。米ScreenRantが伝えている。

ジェシー・タイラー・ファーガソンがスピンオフについて初告白!

米トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen(原題)』に出演したミッチェル役のジェシー・タイラー・ファーガソンが、2020年4月に『モダン・ファミリー』が放送終了した後、ABCがミッチェルとキャメロンのスピンオフを検討していたと明かしている。

「その話はあったけれど、放送局がやらないと決めたのではないかと思います。これについて話すのは初めですが、スタジオは引き続きその物語を伝えるのに、この家族でよいのだろうかと考えていたのではないでしょうか。番組は11年間も続いたので、別の方向へ進む準備ができたのだと思います」

ジェシーの発言から察するところ、ABCは人気ドラマのスピンオフを製作するよりも、新しい作品を生み出すことに関心があったようだ。

ミッチェル&キャメロンのスピンオフは実現しなかったが、ハリウッドにおける人気作品のスピンオフブームに陰りは見えないことから、長寿シリーズとしてファンに愛された『モダン・ファミリー』が、なんらかの形で復活する可能性はあるかもしれない。

なお、『モダン・ファミリー』の放送終了後も、ジェシーはドラマ&映画界で活躍中。人気リーガルドラマ『グッド・ファイト』シーズン5にゲスト出演し、Amazonのオリジナルアニメシリーズ『ねこのピート』では声優を担当。次回作には、正反対の主人公2人が育む友情を描く映画『Ivy & Bean(原題)』と、スリラー映画『Cocaine Bear(原題)』が控えている。

『モダン・ファミリー』シーズン1〜11は、Disney+(ディズニープラス)にて配信中。(海外ドラマNAVI)



