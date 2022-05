Appleがこの秋発売すると噂されるAirPods Pro(第2世代、以下AirPods Pro 2)に関する予想を、これまで数々の情報を提供してきたYouTuberでTwitterユーザーのVadim Yuryev氏(@VadimYuryev)が、Twitterに投稿しています。

Vadim Yuryev氏は、AirPods Pro 2は、ロスレスオーディオに対応、音質が向上し、バッテリー駆動時間が延長、ノイズキャンセリング機能とトランスペアレンシーモード(周囲の環境音を聞き取れるモード)を搭載すると予想しています。



そのため、価格も値上げされ、現在のAirPods Proの価格である249ドルよりも50ドル高い、299ドルになる可能性があると述べています。



AirPods Pro 2 will be so good when they launch this Fall that Apple could easily charge $299 for them.

The main upgrades I'm expecting: Lossless audio support. Improved sound quality. Battery Life. Better Noise Cancellation/Transparency mode.

Not sure about the redesign, though.

— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) May 16, 2022