大手キャリアが楽天への煽りツイートを投稿？Twitterで話題に
楽天モバイルが5月13日、0円プランの廃止と新料金プランへの移行を発表したことを受け、NTTドコモやKDDI、ソフトバンクのオンライン専用プランの公式Twitterアカウントが、「煽り」ツイートを行ったのではないかと話題になっています。
楽天モバイルが新料金プランを発表
楽天モバイルは5月13日、データ通信量が1GB未満であれば月額料金0円で利用可能なRakuten UN-LIMIT VIを廃止し、データ通信量3GBで月額1,078円（税込）となる新料金プランRakuten UN-LIMIT VIIを発表しました。既存ユーザーは2022年7月に新料金プランへ自動的に移行されます。
楽天モバイルが0円でのサービス提供を終了すると予告したため、他の会社へのMNPによる乗り換えを検討するユーザーも多いと推察されます。
煽りツイート？
楽天モバイルが発表を行った5月13日には、NTTドコモのahamoやKDDIのpovo、ソフトバンクのLINEMOが相次いでツイートを投稿しました。
各社は楽天モバイルに関する言及を行っていないものの、LINEMOのツイートでは「ずーーーっと990円」と記載するなど、楽天モバイルが方針を変更したことに対する煽りツイートではないかとTwitterで話題となっています。
. ＿人人人人人人人人人＿
＞ ＜
＞ ahamoしか勝たん ＜
＞ ＜
￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣
— ahamo(アハモ) (@ahamo_official) May 13, 2022
ご唱和ください。
そこはpovo~♪
— povo (@povo_official) May 13, 2022
モンモモ、ラインモ♪
ずーーーっと990円
ほんとに、ほんとだよ！#LINEMO
— LINEMO｜ラインモ（ソフトバンクの新ブランド） (@LINEMO_official) May 13, 2022
Source:ahamo, povo, LINEMO
(seng)