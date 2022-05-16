



楽天モバイルが5月13日、0円プランの廃止と新料金プランへの移行を発表したことを受け、NTTドコモやKDDI、ソフトバンクのオンライン専用プランの公式Twitterアカウントが、「煽り」ツイートを行ったのではないかと話題になっています。

楽天モバイルが新料金プランを発表

楽天モバイルは5月13日、データ通信量が1GB未満であれば月額料金0円で利用可能なRakuten UN-LIMIT VIを廃止し、データ通信量3GBで月額1,078円（税込）となる新料金プランRakuten UN-LIMIT VIIを発表しました。既存ユーザーは2022年7月に新料金プランへ自動的に移行されます。



楽天モバイルが0円でのサービス提供を終了すると予告したため、他の会社へのMNPによる乗り換えを検討するユーザーも多いと推察されます。

煽りツイート？

楽天モバイルが発表を行った5月13日には、NTTドコモのahamoやKDDIのpovo、ソフトバンクのLINEMOが相次いでツイートを投稿しました。



各社は楽天モバイルに関する言及を行っていないものの、LINEMOのツイートでは「ずーーーっと990円」と記載するなど、楽天モバイルが方針を変更したことに対する煽りツイートではないかとTwitterで話題となっています。

















Source:ahamo, povo, LINEMO

(seng)