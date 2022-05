1985年にリリースしたデビュー曲「テイク・オン・ミー -Take on Me-」が、その革新的なミュージックビデオ(MV)と共に世界中を魅了したシンセポップバンド、a-ha(アーハ)の軌跡を追ったドキュメンタリー映画『a-ha THE MOVIE』(5月20日公開)より、誰もが知る「テイク・オン・ミー」になるまでの苦悩を明かす本編映像が解禁となった。

【動画】ドキュメンタリー映画『a-ha THE MOVIE』本編映像

ノルウェー出身のモートン・ハルケット、ポール・ワークター、マグネ・フルホルメンの3人により結成された、a-ha。1985年に革新的なMVが大きな話題を呼んだデビュー曲「Take on Me」が米ビルボード1位を獲得、ファーストアルバム『Hunting High and Low』が全世界で1100万枚以上のセールスを記録し、一気にスターダムを駆け上がった。

その後もヒット曲が次々に生み出されるが、栄光の影で次第にメンバーの間に溝が生まれていく。彼らが抱いた夢、そして音楽がつないだ強い絆とは――。3人の出会い、バンドの誕生、狂騒の80年代から90年代、解散、そして再結成を経て、いまだ進化を続ける彼らのいまだ進化を続ける彼らの軌跡を追ったドキュメンタリー。

解禁となった映像は、誰もが知るあの「テイク・オン・ミー」が誕生する前に、さまざまなバージョンの「テイク・オン・ミー」があったことを明かしている場面。世界的大ヒット曲になる前のバージョンは、そのままでは全く売れなかったであろうアレンジで、中にはニワトリの鳴きマネをするとんでもないバージョンもあったという。最終的にはモートンのファルセットを活かした、誰もが知る美しいあの曲になった。メンバーの苦労がうかがえるシーンだ。