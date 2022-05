2021〜2022年シーズンに最も視聴された番組＆視聴されなかった米番組TOP20

2021〜2022年のシーズン終了が目前に迫るなか、米4大局で最も視聴された番組&視聴されなかった番組TOP20が発表された。

米Varietyがニールセンのデータを基に、2021年9月から2022年5月までの33週間で、米NBC、ABC、CBS、Foxで放送されたなかで最も視聴された番組と、最も視聴されなかった番組TOP20を発表した。このランキングの対象年齢は2歳以上の視聴者となり、当日放送から1週間分の視聴者数をカウントしている。

最も視聴された番組TOP20

1位:『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(CBS)1097万人

2位:『FBI:特別捜査班』(CBS)1035万人

3位:『シカゴ・ファイア』(NBC)992万人

4位:『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』(CBS)960万人

5位:『The Equalizer(原題)』(CBS)930万人

6位:『シカゴP.D.』(NBC)925万人

7位:『ヤング・シェルドン』(CBS)922万人

8位:『シカゴ・メッド』(NBC)920万人

9位:『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』(CBS)885万人

10位:『Ghosts(原題)』(CBS)841万人

11位:『FBI: International(原題)』(CBS)831万人

12位:『NCIS:ハワイ』(CBS)831万人

13位:『THIS IS US/ディス・イズ・アス』(NBC)757万人

14位:『BULL/ブル 法廷を操る男』(CBS)745万人

15位:『ラ・ブレア』(NBC)743万人

16位:『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』(CBS)724万人

17位:『私立探偵マグナム』(CBS)724万人

18位:『9-1-1:LA救命最前線』(FOX)718万人

19位:『9-1-1:LONE STAR』(FOX)683万人

20位:『グッド・ドクター 名医の条件』(ABC)682万人

最も視聴されなかった番組TOP20

1位:『Welcome to Flatch(原題)』(FOX)107万人

2位:『グレート・ノース』(FOX)134万人

3位:『Bob’s Burgers(原題)』(FOX)161万人

4位:『Grand Crew(原題)』(NBC)181万人

5位:『Pivoting(原題)』(FOX)185万人

6位:『クイーンズ』(ABC)186万人

7位:『ファミリー・ガイ』(FOX)190万人

8位:『ビッグ・リープ 再起への挑戦』(FOX)203万人

9位:『アッパークラス』(FOX)206万人

10位:『トランスプラント 戦場から来た救命医』(NBC)232万人

11位:『シンプソンズ』(FOX)233万人

12位:『Mr. Mayor(原題)』(NBC)234万人

13位:『Kenan(原題)』(NBC)235万人

14位:『Home Economics(原題)』(ABC)246万人

15位:『American Auto(原題)』(NBC)255万人

16位:『The Wonder Years(原題)』(ABC)262万人

17位:『Young Rock(原題)』(NBC)263万人

18位:『約束の地〜葡萄と欲望〜』(ABC)269万人

19位:『ブラッキッシュ』(ABC)273万人

20位:『Call Me Kat(原題)』(FOX)293万人

こういったランキングや視聴率が更新・打ち切り、作品の命運を分けそうだ。

(海外ドラマNAVI)