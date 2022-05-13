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The impact of digital media on children¡Çs intelligence while controlling for genetic differences in cognition and socioeconomic background | Scientific Reports
https://www.nature.com/articles/s41598-022-11341-2
Video games can help boost children's intelligence -- ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220512121853.htm
Video games: our study suggests they boost intelligence in children
https://theconversation.com/video-games-our-study-suggests-they-boost-intelligence-in-children-182950
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