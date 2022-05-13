¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿¦¾ì¤Ç¥â¥Æ¤ëÃËÀ¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡ÎÎø°¦ÀïÎ¬²È¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡Îø°¦ÀïÎ¬²È¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò9Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¡¢Îø°¦¤ä¿´Íý³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12Ç¯´Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿¦¾ìÎø°¦¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ëÈë·í¤Ï¡©
¡¡»ä¤¬Îø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿¦¾ìÎø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´Ø·¸À¾å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤»¤º¤ËÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Äü¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÈë·í¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡¿¦¾ì¤Ç¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ó²ó¤ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¡£
¡¡»ä¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÆü¡¹¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ï½÷À¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤Ç¤¤ë¡×¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤â¡¢¸þ¾å¿´¤ä¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¥â¥ÆÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡¿¦¾ì¤Ç¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¢¡Ö½÷À¤ÎËÜ²»¤ò¾å¼ê¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×
¡¡¼¡¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÎÇº¤ß¤äËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌµÍý¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤äÁê¼ê¤Î¥Û¥ó¥Í¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÕ¸ú²Ì
¡¡¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï²¿¤«¤·¤éÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Çº¤ß¤äËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¼¡Âè¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦ÌµÍý¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö»ä¡¢¤½¤ó¤ÊÈè¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡©¡¡¼ºÎé¤Ê¿Í¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¿¦¾ì¤Ç¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Î¶¦ÄÌÅÀ£¡Ö½÷À¤«¤é¼«È¯Åª¤Ê¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¢¡¦¥Ú¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¾¯³Û¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç´óÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¾µÂú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¼«È¯Åª¤Ê¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿¦¾ì¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ëÁê¼ê¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¢¡¦¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö·Ú¤¯¡×Í¶¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡ÖÌÀÆü¤Î»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢·Ú¤¯¤ªÃã¤Ç¤â¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö·Ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶µÙÆü¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ïí´í°¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¾¯¤·¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¶ñÂÎÅª¤Ë30Ê¬¤Ê¤É¤ÈÄó¼¨¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·ÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¼¡¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤»¤á¤ÆÍ§Ã£¤«¤é¤Ç¡ª¡¡º£ÅÙ°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢¡¥¤¥±¥á¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤Ò¤È¤Ä²¼¤²¤¿Í×µá¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÁê¼ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤¿È¶á¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¿Í´ÖÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷Æâ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Îø¤â»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡ÎÎø°¦ÀïÎ¬²È¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½¡Ú´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Û
Îø°¦ÀïÎ¬²È¡£Ãø½ñ¡Ø¡ÖºÇ½é¤ÎÃË¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ëÃË¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î½÷¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë½÷ Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ç³Ø¤ÖÃË¤È½÷¤Î¿·¡¦¿´ÍýÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡ËÈ¯ÇäÃæ¡£ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ß¤Ê¤³¤Î°µÅÝÅª¥â¥ÆÃËTV¡×¤Ï³«Àß1Ç¯È¾¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô¤¬5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¡£¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@sekiguchiminako¡Ë