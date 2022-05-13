¡Ö¤¤Á¤ó¤È¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÄÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿ADHD¤Î¿¼¹ï¤µ¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¸º¤é¤·¤¿¡Ö»ÙÊ§¤¤¤Î¹©Äø¡×
¤ª¸ß¤¤¤ÎÆÌ±ú¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¤ÎÌï²Ã¡Ê¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡ÊADHD¡Ë¤ÎÀ¾½Ð¸÷¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤µ¤ó¡Ê26¡ËÉ×ºÊ¡£¸÷Ç®Èñ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡¦¸÷¤µ¤ó¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÊ¡¦Ìï²Ã¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡¦À¾½ÐÌï²Ã¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¸÷Ç®Èñ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿ADHD¤ÎÉ×¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ´ÉÍý
¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ë»ä¤Ï¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤¹¤°¤ËÆ±µï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢½»½ê¤â»ä¤Î²È¤ÎÊý¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ËÄÌ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤«ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÚÇ¼¤·¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤éÂçÎÌ¤ÎÂÚÇ¼ÄÌÃÎ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±äÂÚÍøÂ©¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿100±ß¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë100Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢»ÙÊ§¤¤¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Û¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤ÏÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬²¿É´¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤ÎÉ¬Á³¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤â»ß¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¿§¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡¢½ñÎà¤òÉõÅû¤«¤é½Ð¤·¤Æ³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÃÊ¼è¤ê¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÏ¤¤¤Æ¤ë½ñÎà¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤Á¤ó¤È¡×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±½¤¾þ¸ì¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¢Âð»þ¡¢ËèÆü¥Ý¥¹¥È¤ò³«¤±¤ëÆ°ºî¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ½ñÎà¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢³ÎÇ§¤·¤ÆÊüÃÖ¤»¤º¤½¤Î¾ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í¼ÈÓ¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¤ËÆÏ¤¯¤â¤Î¤ÏÂçÂÎ¤¬Ê§¹þÍÑ»æ¤Ê¤Î¤Ç³ÎÇ§¤µ¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂÚÇ¼¤¬¸º¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÙÊ§¤¤ÍÑ»æ¤«¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È°ú¤Íî¤È¤·¤Ë³ÎÇ§¸å¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¨¤É¡¢µ¢Âð¤·¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈËº¤ì¤½¤¦¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Ê§¹þÍÑ»æ¤ò¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¥Î¥ÖÉÕ¶á¤Ë¼§ÀÐ¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¥Î¥ÖÉÕ¶á¤Ê¤é¤ÐËèÆüÉ¬¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Ê§¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÍÑ»æ¤òÆþ¤ì¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤«¤é°ú¤Íî¤È¤·Ê§¤¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ò¤«¤Ê¤ê¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÊÃ±¤Ë´¶¤¸¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅö»þ¡¢¶ä¹Ô°ú¤Íî¤È¤·¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ëºÝ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÊ¼è¤ê¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÃ¶¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Ê¤É¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¿ô¥ö·î¸å¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ê´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤·Ê§¹þÍÑ»æ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ3Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹©Äø¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë¶Á¤¯ÅÁ¤¨Êý¤ò·ëº§Åö½é¤Ï¡¢ËèÆü°ì¤Ä¤º¤Ä»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿ô¤ËÂ³¤¯¼ø¶È¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬ËèÈÕ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Æ»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿100±ß¤ÎÂÚÇ¼ÎÁ¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍø»Ò¤¬ËÄ¤ì¤¢¤¬¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍø»Ò¤Î¤»¤¤¤ÇµëÍ¿¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÎÊý¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿Êý¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ïº£¸½ºß¤ÎÂ»ÆÀ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Êý¤¬¶Á¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¶Á¤¯É½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ê¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯·Ð¤Á¡¢º£¤ÏÂÚÇ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥Ä¤Ï¹©Äø¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Èù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£À¾½ÐÌï²Ã¡Ê¤Ë¤·¤Ç¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¡£2019Ç¯¤Ë¡ÖÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡ÊADHD¡Ë¡×ÉÔÃí°ÕÍ¥Àª·¿¤Î¸÷¤È·ëº§¡£²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦²è²È¤È¤·¤ÆÊ¸¶ñ¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤¯³¨¤ÏÆ°Êª¤¬Â¿¤¤¡£¿²¤ë»þ´Ö¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¡£
Twitter¡§https://twitter.com/frenchbeansaya
¥Ö¥í¥°¡§https://ameblo.jp/frenchbeanstar/