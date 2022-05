【海外ドラマ最新情報】『ザ・ボーイズ』スピンオフの新キャストが明らかに

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『ザ・ボーイズ』スピンオフの新キャスト3名が明らかとなったほか、Netflix『ヴァージンリバー』シーズン4の配信日が決定! さらにマーティン・フリーマン主演『ブリーダーズ』シーズン3の予告映像が公開された。

米Amazonの大人気オリジナルドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』』。同作のスピンオフとして、ヤングアダルト・スーパーヒーロー専用の大学が舞台のドラマが製作進行中だが、このたびレギュラーメンバー3名が明らかとなった。

今回、出演が決定したのは、『The Staircase(原題)』の出演で知られ、アーノルド・シュワルツェネッガーを父に持つパトリック・シュワルツェネッガー、『ラ・ヨローナ 〜泣く女〜』のショーン・パトリック・トーマス、『インビジブル・シティ』のマルコ・ピゴッシ。キャラクターの詳細は伏せられているが、パトリックがゴールデンボーイを、ショーンがポラリティを、マルコがカルドサ博士を演じる模様。

なお、同作の主演に『THE FLASH/フラッシュ』でウェザー・ウィザードことマーク・マードンの娘ジョス/ウェザー・ウィッチを演じたレイナ・ハーデスティが抜擢されていたが、先日降板が明らかとなったばかり。

今後も情報が入り次第、お伝えしていきたい。『ザ・ボーイズ』待望のシーズン3は、6月3日(金)よりAmazon Prime Videoにて配信開始。初回は3話一挙配信で、以降毎週金曜日に1話ずつ配信される。

