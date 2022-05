『ツイン・ピークス』ウィンダム・アール役のケネス・ウェルシュ、80歳で永眠

『ツイン・ピークス』や映画『デイ・アフター・トゥモロー』で知られるカナダ出身俳優ケネス・ウェルシュが80歳でこの世を去ったとVarietyが報じている。

1963年からおよそ60年にわたる長いキャリアの中で出演クレジット数は200を超える、多作な俳優ケネスが5月5日(木)に亡くなった。80歳だった。

これを報じたのはカナダの映画やテレビの労働組合ACTRA。「ケンは数百という思い出深いキャラクターを何十年にもわたって演じてきたカナダ史上最高の優れたパフォーマーの一人でした」と声明を発表。「非常に恋しく思われることでしょう」と哀悼の意を示した。

60年代にスクリーンデビューすると、70年代と80年代は故郷カナダを中心に活躍。数多くの歴史上の偉人たちを演じた事でも有名で、元アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンや、元ニューヨーク州知事トマス・E・デューイ、元妻殺害容疑で有罪判決を受けたカナダの政治家コリン・サッチャー、発明家トーマス・エジソン、ニューヨークタイムズのジャーナリストだったジェームス・レストン、カナダ軍将官ハリー・クレラーなどを演じた経歴がある。

アメリカの視聴者をはじめ世界的に人気を得たキャラクターの一つが伝説のドラマ『ツイン・ピークス』で演じた刑事ウィンダム・アール。1990年に放送されたシーズン2に登場したウィンダムはカイル・マクラクラン演じる主人公デイル・クーパーの元相棒で指導者的存在だったが、気が狂い妻を殺害。逃げた先にたどり着いたのがタイトルにもある町ツイン・ピークスという設定で、生まれ持った残酷性とチェスへの執着心で忘れられないキャラクターを作り上げた。

