ÆÈ¼«Æþ¼ê¡¡¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥»ö¸Î¡×¡¡±²Ãæ¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¤¬¼Ò°÷¤ËÇÛ¤Ã¤¿¡Ö·Ð±Ä·×²è½ñ¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²²¤Ç¡¢¾èµÒ¾è°÷26¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZUµ¡×¤¬ÄÀË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë14¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ºß¤â»Ä¤ê12¿Í¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»ö¸ÎÅöÆü¡¢¹ÓÅ·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç½Ð¹Ò¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿±¿¹Ò²ñ¼Ò¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¤Î·Ð±ÄÂÎ¼Á¤ä¡¢·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¡Ê58¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¼Ò¤¬¼Ò°÷¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢·Ð±Ä·×²è½ñ¤òÆÈ¼«Æþ¼ê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿9Ëç¡Û¼Ò°÷¤ËÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð±Ä·×²è½ñ¤ÎÊÇ¤ò³«¤¯¤È¡Ä¡Ä
Ì´¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÎÄã¤¤°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê
¡¡Á´128ÊÇ¤Ë¤âµÚ¤Ö¡Ö·Ð±Ä·×²è½ñ¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ñÎà¤ÎÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·½ñ¥µ¥¤¥º¤ËÀ½ËÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ºý»Ò·¿¡£½êÍ¼Ô¤¬¼«¤é½ñ¤¹þ¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò°÷¼êÄ¢¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£É½»æ¤Ë¤Ï½Å¡¹¤·¤¯¡Ö¼Ò³°Èë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶²¤ë¶²¤ëÊÇ¤ò³«¤¯¤È¡¢ÃË½÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÒÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢º¸¼ê¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ó¡½¡½¡£»ÑÀª¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢´é¤À¤±Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼¡¤Ë»Ø¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê½ñ¤É÷¤ÎÊ¸»ú¡£¡Ö·Ð±Ä·×²èÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î½ðÌ¾¤Ç¡¢·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á´Ê¸¤Ï¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤¹¤ë¡£
¡ÒÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤äÂçÉ÷¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÇÌ´¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÎÄã¤¤°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê
¡ÖÃÎ¾²¥¦¥È¥í¡×¤Ç°ì½ï¤Ë´ðÈ×¤òºî¤êÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤è¤¦¡ª¡Ó
¡¡ÈéÆù¤Ë¤â¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ëÀ¨»´¤Ê³¤Æñ»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â®¤¯ÇÈ¤Ë¶¯¤¤Á¥¤ò
¡¡¼ÒÄ¹¤Î¡ÈÇ®¤¤¡ÉÜüÊ¸¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¡×¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¡ÖÎÁÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¡¢¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤¬»öºÙ¤«¤Ë½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢´Ñ¸÷Á¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¼Ì¿¿¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¹Í¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤â°ìÉô¤òÈ´¿è¤¹¤ë¡£
¡Ò4¡¡Í½Ìó
½µ´ÖÅ·µ¤¤ò¸«¤ÆÅ·µ¤¤Î°¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¤Ïµ45¿Í·35¿Í¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¡£¿Í¿ô¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¡Ó
¡Ò5¡¡¿·Â¤
¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£Â®¤¯ÇÈ¤Ë¶¯¤¤Á¥¤òÃµ¤¹¡£¡Ó
¡ÖÅ·µ¤¤Î°¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤â
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢´´Éô¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ò1¡¡´ðËÜ
¡Ê1¡Ë¼ÒÄ¹¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£´´Éô¤Î´Å¤µ¤¬²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¤òË¸¤²¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤âÄ¾¤°¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¡Ó
¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤ÎÊý¿Ë¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢»ö¸Î¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô