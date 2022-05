【海外ドラマ最新情報】『シリコンバレー』あの人、新作はシルヴェスター・スタローン主演の犯罪ドラマ

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、Disney+で配信中のドラマの打ち切り情報や、『ザ・クラウン』のトビアス・メンジーズが主演する新作ドラマのキャスト情報が発表された。

『マイティ・ソー』シリーズのダーシー役や『NYボンビー・ガール』で知られるカット・デニングスが主演する米Hulu『ドールフェイス』(日本ではDisney+ (ディズニープラス)で配信中)が、シーズン2をもって終了となることが分かった。

本作は、長年付き合っていた彼氏に振られたジュールズ(カット)が、それを機に疎遠になっていた女友だちとの友情を復活させようと奮闘するコメディドラマ。評論家からは2シーズンともに賛否両論の意見を得ており、Rotten Tomatoesでの平均値は54パーセント。しかし、一般視聴者の評価は78パーセントとそれほど低い数値ではなかった。

カットと共にメインキャストを務めたのは、ブレンダ・ソング(『スキャンダル 託された秘密』)、シェイ・ミッチェル(『プリティ・リトル・ライアーズ』)、エスター・ポヴィツキー(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)ら。

Patton Oswalt, Brandon Flynn, Hamish Linklater Among Seven Cast in Apple Series ‘Manhunt’ https://t.co/pO23xDlnPX

ベストセラー小説『Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer(原題)』をもとにし、リンカーン大統領暗殺事件がテーマとなるAppleで製作中のリミテッドシリーズ『Manhunt(原題)』。『ザ・クラウン』のエディンバラ公フィリップ殿下役や『アウトランダー』『ナイト・マネジャー』などへの出演で知られるトビアス・メンジーズが主演を務める本作に出演する新キャスト7名が明らかになった。

今回出演が明らかになったのは、ブランドン・フリン(『13の理由』)、ベッティ・ガブリエル(『アップグレード』)、ウィル・ハリソン(『マダム・セクレタリー』)、ハミッシュ・リンクレイター(『真夜中のミサ』)、 ダミアン・オヘア(『エージェント・カーター』)、パットン・オズワルド(『Happy!』)、そしてリリ・テイラー(『アウターレンジ 〜領域外〜』)。

EXCLUSIVE: Martin Starr has joined Paramount+’s mob drama series ‘Tulsa King,’ which is headlined by Sylvester Stallone and comes from #Yellowstone creator Taylor Sheridan https://t.co/a9tmSgiWrY