先週末(5月6日〜5月8日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、映画『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』が興行収入1億8,742万998ドル(約224億円)で初登場1位を獲得。『THE BATMAN−ザ・バットマン−』(1億3,400万8,624ドル・約160億円)を抜いて、2022年最大のオープニング記録を叩き出した。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル120円計算)

マルチバースの脅威に挑む魔術師ドクター・ストレンジの活躍を、ホラー映画を得意とする鬼才サム・ライミ監督が描き出した本作。パンデミック下でのオープニング興収としては、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2億6,013万8,569ドル・約299億円)に次ぐ2位で、全米歴代オープニング記録では11位と大健闘の数字だ。



海外でも好調で、中国・ロシアなどを除いた49の国と地域で公開されると、興収2億2,406万1,999ドル(約268億円)を記録。北米に先駆けて公開された日本でも、公開5日間で興収12億円超え、動員78万人と大ヒットしている。(編集部・倉本拓弥)

5月6日〜5月8日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』

2(1)『バッドガイズ』

3(2)『ソニック・ザ・ムービー/ソニック vs ナックルズ』

4(3)『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

5(5)『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(原題) / Everything Everywhere All at Once』

6(4)『ザ・ノースマン(原題) / The Northman』

7(7)『ザ・ロストシティ』

8(6)『ジ・アンベアラブル・ウェイト・オブ・マッシブ・タレント(原題) / The Unbearable Weight of Massive Talent』

9(8)『メモリー(原題) / Memory』

10(9)『ファーザー・スチュー(原題) / Father Stu』