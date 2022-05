米NBC『タイムマシーンにお願い』リブート版、キャストと劇中写真が明らかに！

米NBCにてリブート版の製作が決定したSFアクションアドベンチャーシリーズ『Quantum Leap(原題)』(邦題:『タイムマシーンにお願い』)。この度、劇中写真の初お披露目に加えて、キャストとキャラクターの詳細が明らかになったと米TVlineが伝えている。

80年代終わりから90年代前半にかけて人気を博した『タイムマシーンにお願い』。そのリブート版では、物理学者サムがクォンタム・リープ加速装置に足を踏み入れ消えてしまってから30年後の世界が舞台。新たにマシーンとその開発者の謎を解明しプロジェクトの再始動を狙うべく、新チームが招集されたというストーリーのようだ。

リブート版には、『くたばれケビン!』のレイモンド・リーがメインキャストとして参加。レイモンドが演じるのはクォンタム・リープとして知られるタイムトラベル計画に取り組む世界的権威のある物理学者でありながら信仰も重んじる男ベン・ソンという役どころ。

#QuantumLeap Reboot Gets Series Order at NBC, First Photo https://t.co/pWk6xG88HV pic.twitter.com/yilnsIK8nH

- TVLine.com (@TVLine) May 6, 2022