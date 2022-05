【海外ドラマ最新情報】トム・ホランド主演ドラマに『ハリポタ』あの人が出演

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、Apple TV+『The Crowded Room(原題)』に出演するキャストが2人明らかになったほか、映画『わたしを離さないで』ドラマ版の開発情報、『ウエストワールド』シーズン4予告映像などをお届け。

Apple TV+新作『The Crowded Room(原題)』に、『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役で知られるジェイソン・アイザックスと、『ヒット&ラン ―追跡―』や『ファウダ −報復の連鎖−』のリオル・ラズの出演が明らかとなった。

同作は、精神疾患に苦しみながらも病と共に生きることを学んだ人々の現実的かつ感動的な物語を綴るアンソロジーシリーズ。全10話構成のシーズン1は、ダニエル・キイスによる小説「24人のビリー・ミリガン」を下敷きに、脚本と製作総指揮を務めるアキヴァ・ゴールズマン(『スター・トレック:ピカード』)自身の人生に一部基づいたストーリーになっているという。

トム・ホランドは、多重人格障害(解離性同一性障害)を理由に初の無罪となった実在の人物ビリー・ミリガンを演じる。トムは主演のほか、製作総指揮も担っている。なお、実年齢ではトムと10歳ほどしか違わないエミー・ロッサム(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)が、ダニーの母キャンディを演じる。

『The Crowded Room(原題)』は現在ニューヨークで撮影中。『アベンジャーズ/エンドゲーム』の監督でおなじみルッソ兄弟が手掛けるトム主演の映画『チェリー』はApple TV+で配信中。

‘Never Let Me Go’ Series in Development at FX https://t.co/GptoDCTeg3

