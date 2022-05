2022年5月中旬に発売する雑誌付録をまとめてご紹介!

5月の中旬に発売する雑誌付録情報をご紹介します! Samantha Thavasa[サマンサタバサ]のフラワープリント 保冷・保温ショルダーバッグや、ムーミンのポケット付きクーラーBAG、スカルプD ボーテの、くまで型電動ヘッドスパなど盛りだくさん! 気になったら売り切れないうちに予約購入を!!

『sweet』2022年6月号(1,080円[税込]、5月12日発売予定[*])付録

Samantha Thavasa[サマンサタバサ] フラワープリントパッチワーク風 保冷保温ショルダーバッグ

*一部の地域では発売日が異なります

Samantha Thavasa[サマンサタバサ] フラワープリントパッチワーク風 保冷保温ショルダーバッグ/『sweet』2022年6月号付録

6月号の付録はスウィートガールが大好きなブランド、サマンサタバサがカムバック! 淡いピンク×寒色系のパッチワーク風のフラワープリントがレトロガーリーな保冷・保温バッグ。長めの持ち手でラクに肩掛けできちゃう優れモノ♡ しっかりとマチがあり、500mLのペットボトルが6本も入るほど収納力もたっぷり。これからの季節にぴったりなアイテムをゲットしてね♪

ピクニックで映える♥ レトロガーリーバッグの魅力

最強可愛い保冷・保温バッグを目指してサマンサタバサチームと編集部がこだわった3つのポイントを紹介します。この春の新作バッグも合わせてチェックして!

POINT 1:「大人可愛い」オリジナルタグつき

sweet6月号のためだけに作られたフォントのロゴ。持ち手のレザー調素材と合わせ、上品に仕上げました! ゴールドのファスナーでよりエレガントに。

POINT 2:長めの持ち手でラクに肩掛けできちゃう!

持ち手はアウターを羽織っても肩から掛けられる長さに仕上げました。ドリンクなど重いモノを入れたときの救世主に!

POINT 3:ペットボトルはMAX6本収納可能!

ピクニックやキャンプで冷たい飲み物は必須。約14cmのマチがあるので500mLのペットボトルが6本まで入ります。大人数のときもこれさえあれば間違いなし!

春夏の新作コレクション フラワーシリーズ♡左から:バッグ〈H31×W36. 5×D15cm〉\25,200、バッグ〈H25×W27×D11cm〉\22,000、バッグにつけたスカーフ\3,850(全てサマンサタバサ/サマンサタバサ ルミネ新宿店)

今回の付録のモデルとなったフラワープリントのバッグをご紹介。カラバリは2種! バッグの他にもスカーフや折りたたみ傘がラインナップとして登場。全種揃えたくなっちゃう大人可愛いシリーズなので『sweet』と併せてチェック!

【サイズ(約)】

H20×W22×D14cm

※総柄のため、柄の位置は写真とは異なります

『素敵なあの人』2022年7月号(1,100円[税込]、5月16日発売予定[*])付録

NO NAME[ノーネーム] 紫外線やブルーライトをカット 目を守る! 上品メガネ

*一部の地域では発売日が異なります

ワンピース(参考商品)/オットダム、バッグ\30,800/マニラ グレース、靴\22,000/ノーネーム(すべてストックマン)、ブレスレット\71,500/ジーオ(金万)*掲載商品の価格は、断りのある場合を除き、消費税込みで表示してあります。 NO NAME[ノーネーム] 紫外線やブルーライトをカット 目を守る! 上品メガネ/『素敵なあの人』2022年7月号付録

べっ甲柄のボストンはどんなコーディネートにも合う最強デザイン

目も肌同様、紫外線から守らなければならないパーツですが、サングラスはTPOを選ぶのが難点。ということで、UVもブルーライトもカットする薄い色のレンズでメガネを作りました。メガネタイプならどんなシーンでも気後れしません!

素敵世代にもファンの多い「NO NAME(ノーネーム)」

ブランドネームにとらわれない、高品質でデザイン性の高い靴作りをモットーにその名がつけられた、フランス発のスニーカーブランド。独自のフォルムと特殊技術で圧縮した厚底の絶妙な安定感が快適な履き心地はもちろん、ヒップラインを美しく見せる効果も生み、大人の女性たちから厚い支持を得ています。

マスク時代は薄い色のレンズが断然おしゃれ!

ケースつき

目の健康を守りながらおしゃれも楽しめるデザインに

目から入る紫外線は、シミの原因となるメラニンを増殖させるだけでなく、白内障など目の病気の発症リスクも高めます。白内障は老化現象でもあるため、『素敵なあの人』読者世代は目の紫外線対策も万全にしたいところ。マスクが欠かせないいま、色の濃いサングラスではおしゃれを楽しめない!という声にお応えして、メガネ感覚でつけられる薄い黄色のレンズで作りました。ブルーライトをカットする機能もついているので、眼精疲労対策にもお役立てください!

【サイズ】

メガネのフレーム:W13.8cm

ケース:H18.6×W9.3cm

※紫外線カット率99%以上、ブルーライトカット率25%以上〔EN規格(欧州統一規格)〕

『リンネル』2022年7月号(1,040円[税込]、5月19日発売予定[*])付録

ムーミン リトルミイ大型ボストン

*一部の地域では発売日が異なります

ムーミン リトルミイ大型ボストン/『リンネル』2022年7月号付録

『リンネル』7月号の特別付録は、リトルミイのイラストがかわいい大型ボストンバッグ。コンパクトにたたんでポケットに本体を収納することができる、便利なパッカブルタイプです。収納時には、ファンにはたまらないスティンキーのイラストが現れます。

<付録の特徴>

<特徴その1>

しっかりと肩にかけられる持ち手の長さがポイント。普段使いはもちろん、出先で荷物が増えたとき用のサブバッグとしても使えます。

<特徴その2>

キャリーケースにのせる際はキャリーハンドルにボストンバッグをセットできて安心。

<特徴その3>

リトルミイのイラストがかわいいポケット。この中に本体をしまってコンパクトに持ち運ぶことができます。

<特徴その4>

キャリーケースにセットする部分にもポケットが。

【サイズ(約)】

H28×W43×D17.5cm

持ち手50cm

[収納時]H15×W16cm

『リンネル』2022年7月号宝島チャンネル限定号(1,080円[税込]、5月19日発売予定)付録

ムーミンのポケット付きクーラーBAG

ムーミンのポケット付きクーラーBAG/『リンネル』2022年7月号宝島チャンネル限定号付録

宝島チャンネル限定号の付録はムーミンのポケット付きクーラーBAGです。ムーミン一家とミムラねえさんが水辺で過ごすイラストが夏らしくてさわやか。日々のスーパーでの買い物バッグや、ランチトート、レジャーの際の飲み物入れとしてなど、これからの季節にきっと大活躍です。

<付録の特徴>

<特徴その1>

マチがたっぷりとあるので食品トレイやお弁当などを水平にしたまま入れられます。大きすぎず小さすぎない、日々の買い物にちょうどよいサイズ感。

<特徴その2>

内側には細かいものや保冷剤などを入れるのに便利なポケットが。外側の3面にもポケットがあるのでカトラリーやウェットティッシュなどを入れるのにぴったり。

<特徴その3>

蓋部分にはビキニ姿のスノークのおじょうさんのイラスト入り。

<特徴その4>

持ち手をまとめるループ付き。

【サイズ(約)】

H19xW24xD16cm

持ち手40cm

『& ROSY』2022年7月号(1,180円[税込]、5月20日発売予定[*])付録

スカルプD ボーテ くまで型電動ヘッドスパ

*一部の地域では発売日が異なります

スカルプD ボーテ くまで型電動ヘッドスパ/『& ROSY』2022年7月号付録

年齢とともに“頭皮が気になる”というお悩みが多く聞かれます。「スカルプD ボーテ」とのコラボで自宅で簡単にヘッドスパ体験ができる「くまで型電動ヘッドスパ」が登場。これ1台で首や肩にも使えます!

「& ROSY世代は頭皮ケアへの関心が高まっています!」 (クレアージュ エイジングケアクリニック総院長 浜中聡子先生)

加齢によって頭皮が気になる人が増えて、頭皮ケアへの意識が高まっていると感じます。頭皮のためには頭皮ケアを行う、睡眠を十分に取る、高たんぱくの食事を心がける、運動をするなどが重要です。特に頭皮ケアはリラクゼーションにもなるので、やり過ぎないように暇を見つけて行うといいでしょう。

教えてくれたのは……クレアージュ エイジングケアクリニック総院長 浜中聡子先生

クレアージュ エイジングケアクリニック総院長 浜中聡子先生

【Profile】

医学博士。女性の加齢変化にまつわる悩みを専門分野とする。

<付録の特徴>

POINT 1:手をイメージしたデザインで頭皮を包むようにケア

女性の頭皮や首、肩にぴったりフィットするくまで型。持ち手も女性が持ちやすいようにデザインしました!

POINT 2:程よい振動が心地いい

ボタンを1回押してご使用ください。頭皮をはじめ首、肩に心地いい振動に設計。強く押し当て過ぎないようにご注意ください。

POINT 3:女性らしいピンクのカラーリング

インテリアの邪魔をしない絶妙なピンクのツートーンカラーの本体に、スカルプD ボーテのグレーのロゴが光るデザインに仕上げました。

HOW TO USE

「くまで型電動ヘッドスパ」の効果的な使い方を、頭皮ケアに詳しいアンファーの吉田愛さんに教えていただきました。

教えてくれたのは……アンファー株式会社 商品開発部 課長 吉田 愛さん

アンファー株式会社 商品開発部 課長 吉田 愛さん

【Profile】

頭皮ケアに造詣が深く、毛髪診断士の資格を持つ。

<使用上の注意>

□毎日の使用でも大丈夫ですが、強く押し当てないようにご注意ください

□濡れた髪で行わないでください

頭皮全体に電動ヘッドスパを10秒くらい軽く当てる

※ 電池の向きにご注意ください

【サイズ】

H21.5×W9.5cm[最大]

スカルプD ボーテとコラボ

女性の頭皮環境に注目した商品が人気

頭皮ケアだけでなく、「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」に注目した商品ラインナップが人気のスカルプD ボーテとコラボしました!

1.スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプーボリューム 350mL[ 医薬部外品] \3,973、2.同 トリートメントパック ボリューム 350mL[医薬部外品] \3,973(アンファー)4月20日にリニューアル。頭皮と髪それぞれのラメラ構造に着目し、髪のボリュームだけでなく、「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」にアプローチ。

※本製品は医療機器ではありません

※使用中や使用後に肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、心配な場合は医師に相談してください

※同じ箇所への連続使用は頭皮を傷める恐れがあります

※電池は付録に含まれません。ご使用には単4形乾電池2本が必要です

宝島社公式通販サイト「宝島チャンネル」限定特典!

meet tree HINOKI サシェ、シャンプー&コンディショナー

宝島社公式通販サイト「宝島チャンネル」で『& ROSY』7月号を購入された方には、付録に加えmeet treeのHINOKIサシェ、シャンプー&コンディショナーをプレゼント。サシェは桧のおがくずをアップサイクル。爽やかな香りを楽しみながら、消臭効果が期待できます。シャンプー&コンディショナーは桧の葉精油に加え、保湿力の高い海藻成分「スイゼンジノリ」などを配合。滑らかな髪を叶えます。

森林浴のような清々しい香りのサシェ

桧の葉精油が爽やかなシャンプー&コンディショナー

About ‟meet tree”

木曽桧の産地・岐阜県中津川市で100年続く老舗木材会社から誕生した地球と人に優しいライフスタイルブランド。

※『& ROSY』2022年7月号のみの購入特典となります

※キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります

※ノベルティはご購入1冊につき1セットプレゼントいたします

※ノベルティの有無にかかわらず、ご注文後のキャンセルはお受けできません

『SPRiNG』2022年7月号(1,090円[税込]、5月23日発売予定[*])付録

アピカCDノートデザイン ノート型ミニ電子メモパッド

*一部の地域では発売日が異なります

アピカCDノートデザイン ノート型ミニ電子メモパッド/『SPRiNG』2022年7月号付録

ノートそっくりなデザインがお洒落なミニ電子メモパッド!

上品でクラシカルなデザインと、極上の書き心地の紙質でロングセラーを誇る日本ノートの〈アピカCDノート〉。そのノートにそっくりなカバー付きのノート型ミニ電子メモパッドが登場! ミニサイズなのでリモートワーク時の付箋代わりや、ちょっとした伝言メモとしても活躍してくれます。裏面のスイッチで、書いた文字が消えないようにロック可能。

<付録の特徴>

POINT 1:使い勝手がよすぎるコンパクトサイズの万能メモ

手のひらサイズでコンパクトな電子メモパッド。付箋感覚で使えたり、ちょっとした伝言メモに、持ち運びできる買い物リストにと、様々な暮らしのシチュエーションでスマートに活躍してくれます。

POINT 2:ノートを模したカバー付きで移動中のメモもサラサラッと!

実はこのノート型のカバー、見た目が洒落ているだけではなく、移動時にメモをしたいときには台となり書き心地をサポート! 電車の中などの移動時や外出先でも省スペースでササッとメモ。書いたメモを守るロック機能付き。

POINT 3:2方向に立てかけられてリモートワークも効率◎

忘れてはいけない重要度の高いメモや、伝えたい伝言メモなどはちょっと目立たせたいもの。そんなときは本体をカバーに立てかけて。配置したいスペースに合わせて縦向きと横向きも選べ、リモートワークのお供に◎!

【サイズ】

H12×W9.6×D1cm

※電池内蔵(電池の交換もできます)

