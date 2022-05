「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」第3作で監督と脚本を務めるジェームズ・ガンが作品の撮影終了を報告し、さらにシリーズ最終章となる本作に「未発表の俳優」が登場することをほのめかした。

ガンはTwitterに、自身とショーン・ガン(クラグリン)、ポム・クレメンティエフ(マンティス)、クリス・プラット(スター・ロード)、カレン・ギラン(ネビュラ)、デイヴ・バウティスタ(ドラックス)が笑顔でテーブルを囲む写真を投稿した。

And that’s a picture wrap on the Guardians of the Galaxy trilogy. I love this amazing cast & crew & their beautiful talent & kind souls. I’m a lucky human to have them on the journey with me for nearly a decade. pic.twitter.com/oVQCIfJjuZ- James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022

「で、これが『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』3部作の撮影終了の写真。素晴らしいキャストとクルー、その美しい才能と優しい心を愛しています。10年近くにもなる旅路を彼らとともに進めた僕は幸運な人間です」

この写真にはゾーイ・サルダナ(ガモーラ)が写っていなかったが、ガンは彼女のことも忘れておらず、サルダナとドラマ『ピースメイカー』に出演するジェニファー・ホランドのツーショットも投稿した。こちらではガンが写真に写っていないが、彼がこの夜サルダナと一緒に撮った唯一の写真には「僕たちと未発表の俳優が一緒に写っているんだ!」とのことだ。

(And yes Zoe was with us but the only picture I have with her has an unannounced actor with us!) pic.twitter.com/z4m7ZGZuLT- James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022

ここで言及された謎の俳優もしくはキャラクターに関してこれ以上の情報はないが、ガンはその後のツイートで、「違う違う。(未発表の俳優というのは)ジェニファーのことじゃないよ」と補足した。

また、ガンは『Guardians of the Galaxy Vol. 3(原題)』の最後の撮影に使ったカチンコの画像も投稿し、そこで撮影したシーンについて少しだけ明かした。

After over 100 days of shooting & over 3000 shots, this is the slate for the final shot of #GotGVol3, presented to me by the camera crew. It was an easy shot of Rocket seated, 1st with @seangunn, & then nothing there, & took everything in me not to break down sobbing on the spot. pic.twitter.com/pOrTjfab2h- James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022

「100日以上をかけた、3000ショット以上の撮影が終わりました。これが #GotGVol3 の最後の撮影に使った最後のカチンコです。スタッフにプレゼントしてもらいました。最後の撮影はロケットが、まず@seangunn (ショーン・ガン)と、次にひとりで座っている簡単なシーンだったけれど、その場で泣き崩れないようにするのに必死でした」

続けて彼は、このシリーズが自分にとってどれほど大きな意味を持つか、そしてキャラクターとそれに命を吹き込んだ人々によってどれほど人生が変わったのかを語った。

「この10年間、人生の大半を『ガーディアンズ』の構想や制作に費やしてきました。まだVFXや編集という長い道のりが残っているけれど、それでも重要な瞬間だったことに変わりありません」

「僕がどれだけキャストとスタッフを愛しているか、それを説明するのはわりと簡単です。キャラクターたちをどれだけ愛しているか説明するほうが難しい。彼らには僕自身が、僕が愛する人々のことが投影されていて、彼らのセリフを書いたり撮影したりすることは、その愛を表現する方法でもあるんです」

「繰り返しになるけれど、来年の公開までまだ彼らとの仕事は続きます。ただ、最後に撮影したあのショットは、人生や愛が永遠には続かないこと、でもだからこそとても重要で、価値あるものだということを優しく思い出させてくれるものでした。そしてあのショットがあるからこそ、僕は今自分が持っているものに感謝することができるんです」

ガンはいくつか追加でツイートし、その中で彼とチームが「ホリデー・スペシャルの制作を木曜日に終えた」ことも認めた。また、「自分の好きなように3作品撮りました。このストーリーとこのチームはこれで最後になります」とも強調した。

『Guardians of the Galaxy Vol. 3』は2023年5月5日に全米公開予定だが、ガーディアンズたちの動く姿は2022年7月8日公開の『ソー:ラブ&サンダー』でも見ることができる。

もっと詳しく知りたい人は、ウィル・ポールター演じるアダム・ウォーロックが3作目に登場することになった経緯や、ロケットの過去が次回作のストーリーに大きく関わってくるとしたガンの発言もチェックしてみよう。