『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』が好調のスタートを切っている。チケット売上1億8500万ドル(約242億円)で北米の週末興行収入1位を獲得しただけでなく、史上11番目のオープニング記録を達成した。

Varietyの報告によると、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』は、北米史上2番目のオープニング記録を持つ『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の2億6000万ドル(約340億円)を除けば、コロナ禍時代のMCU映画すべての記録を上回った。

つまり、『ブラック・ウィドウ』の劇場での8000万ドル(約105億円)とDisney+での6000万ドル(約79億円)の合計記録や、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』の7500万ドル(約98億円)、『エターナルズ』の7100万ドル(約93億円)を上回ったことになる。また本作は、2022年最大のオープニング記録にも輝き、公開週末記録1億3400万ドル(約175億円)の『THE BATMAN−ザ・バットマン−』を首位の座から降ろした。

北米以外では、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』は2億6500万ドル(約347億円)を売り上げ、全世界合計では4億5000万ドル(約589億円)となった。このまま10億ドル超えを達成したいところだが、本作は中国、ロシア、ウクライナでは公開されない可能性が高い。

2016年の『ドクター・ストレンジ』1作目は公開週末で8500万ドル(約111億円)を売り上げていたことから、続編は公開当日である金曜日のチケット売上9000万ドル(約118億円)だけで前作を悠々と抜き去ったことになる。『ドクター・ストレンジ』1作目は最終的に北米で2億3200万ドル(約304億円)、全世界で6億7700万ドル(約886億円)を売り上げていた。

『ドクター・ストレンジ』2作目の製作費は2億ドル(約262億円)であるが、その製作費やマーケティング費用の回収にはIMAXをはじめとする特別な上映フォーマットが大きく貢献している模様だ。本作はIMAX上映だけでも3300万ドル(約43億円)を売り上げており、これを含む特別なフォーマットの上映がチケット売上全体の36%を占めている。

IGNの『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』レビューでは、「わざとらしいとしか思えないセリフがところどころに出てくるし、奇妙な演出が手段ではなく目的になってしまうことで、キャラクターの物語にまったく寄与していないような場面も少なくない。だがそれを踏まえたうえでも、この映画には最高にすばらしい音楽と演技がある。そしてなにより、ファンを退屈させる隙が一瞬もないのだ!」と評価している。

興行収入で2週連続トップとなっていた『バッドガイズ』は970万ドル(約13億円)で2位となった。『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』が620万ドル(約8億円)で3位、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が380万ドル(約5億円)で4位、『Everything Everywhere All at Once(原題)』が270万ドル(約3億5000万円)で5位となった。