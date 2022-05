話題のケーキ「カッサータ」とは？ この夏食べたい冷たいイタリアンスイーツ

ベーシックからトレンドまで。食にまつわる用語を解説し、食べられるお店も紹介する『食べペディア』。今回は、注目のイタリアンスイーツ「カッサータ」について。北海道&東京のカッサータがおいしいカフェとともにご紹介!

当たり前のように食してきたけれど詳しくは知らない定番食材や料理、流行っているのは知っているけれど実はまだ食べたことがないスイーツなど、食の世界は未知の情報で溢れている。そんなときは「食べぺディア」を読んで情報アップデート! 行きたいお店も保存しちゃおう。

コンビニスイーツとしても話題になった「カッサータ」とは?

「カッサータ・ドルチェミスト」(「MID future」より) 出典:チキチキバンバン0606さん

リコッタチーズやクリームチーズに、ドライフルーツやナッツなどを混ぜ込み、型に入れて冷やし固めて作るアイスケーキのようなイタリアンスイーツ「カッサータ(Cassata)」。2010年代からイタリアンレストランやカフェで見かけることが多くなったが、2021年にローソンやセブンイレブンから発売したことから、いま注目を浴びている。

カチカチに凍った状態から、徐々にやわらかくなり、とろけるような食感へ。食べ進めるごとに変化していく舌触りや、温かい飲み物と合わさったときのまろやかさなど、ひとつのケーキのなかで味わい方が幾通りもあるのが特徴だ。

そんなカッサータはイタリア・シチリア島の州都パレルモで生まれたと言われている郷土菓子だが、日本で広まっているアイスケーキのようなカッサータは、本場シチリア島の定番スタイルとは異なることも知っておきたい。

シチリア島での定番は、果汁などを染み込ませたスポンジケーキに、チョコチップを入れたリコッタチーズのクリームを重ね、マジパンで覆って砂糖漬けのフルーツをトッピングした「カッサータ・シチリアーナ(Cassata siciliana)」という名のもの。日本で食べられるのは東京・乃木坂「Nino Caffe(ニーノ カフェ)」など、本格的なイタリアのドルチェを置く店に限られるようだ。

シチリア島には、地域によって他にもさまざまなスタイルのカッサータがあるが、リコッタチーズを使用する点は共通している。アイスケーキのカッサータが日本に定着してきた理由は定かではないようだが、どちらも食べ比べしてそのおいしさを体感してみてはいかが?

おいしい「カッサータ」のあるカフェはココ!

【北海道】季節ごとに登場する限定カッサータが楽しみ! 「テーラー」

店内の様子 出典:m y uさん

北海道・札幌「tailor(テーラー)」は、カッサータとレモンケーキが看板メニューのカフェ。

白を基調に、グレーのシンプルなインテリアを配したおしゃれな空間のなか、こだわりのスイーツとハンドドリップコーヒーやハーブティーが楽しめるとあって大人気だ。

「カッサータ」と「杏仁クリームラテ(春季限定)」 出典:べるべるどりあんさん

こちらでは、北海道のチーズ工房「白糠酪恵舎」の作りたてリコッタチーズに、“ベリーとピスタチオ”や“カボチャとラムレーズン”など、季節ごとにさまざまな素材を組み合わせたカッサータを提供している。

公式サイトからお取り寄せも可能なので、そちらもチェックしてみて。

※5月9日より休業、6月上旬リニューアルオープン予定。詳細はInstagram公式アカウント(@tailor_sapporo)よりご確認ください。

【東京】盛り付けがおしゃれな3種のカッサータ「ミッドフューチャー」

店内の様子 写真:お店から

<店舗情報>◆テーラー住所 : 北海道札幌市中央区北1条東1-6-8 TOビル 1FTEL : 011-596-9122

“スペースエイジ&レトロフューチャー”がコンセプトの東京・渋谷「MID future(ミッドフューチャー)」は、惑星モチーフのスイーツとハンバーガーが人気のカフェだが、実はカッサータもおいしいと評判になっている。

「カッサータ・ドルチェミスト」 出典:メリークリスマス0000さん

「カッサータ」は、プレーン(チーズ)・ラズベリー・季節のフレーバーの3種を用意しており、単品もしくは3種の盛り合わせ「カッサータ・ドルチェミスト」で楽しめる。どちらも1ドリンク付き。

砕いたナッツやハーブなどを散りばめた盛り付けがおしゃれなうえ、味わいも「チーズの濃厚さと酸味のバランスがとてもいい」と食べログレビュアーに好評だ。

<店舗情報>◆MID future 渋谷店住所 : 東京都渋谷区宇田川町25-11 江島屋ビル B1FTEL : 050-5890-0771

文:平石紗代、食べログマガジン編集部

