Display Supply Chain Consultants(DSCC)の最高経営責任者(CEO)であるロス・ヤング氏が、iPhone14 ProのディスプレイサイズはiPhone13 Proと同じ6.06インチとの予想に対し、もう少し大きいとの意見を述べています。

iPhone14 Proシリーズはディスプレイの縦幅が長くなるため、iPhone14 Proは6.2インチ、iPhone14 Pro Maxは6.8インチへと、iPhone13 Proシリーズと比べてそれぞれ0.1インチ(表示上の数値)大きくなると噂されています。



ヤング氏はSam氏(@Shadow_Leak)が投稿した、「iPhone14 Proのディスプレイサイズは6.06インチで、ディスプレイ解像度が2,532 x 1,170」との情報に対し、「ディスプレイサイズの数値は正しくなく、わずかに大きくなる。それにより、解像度もこの数値とは異なる可能性が高い」と指摘しています。



Panel size isn’t right, slight increase, which means resolution isn’t likely right either.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 7, 2022