Ž¢35ºÐÅ¾¿¦¸Â³¦ÀâŽ£¤¬¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î°äÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìõ
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍºàÎ®Æ°¤Î¼ÁÅªÊÑ²½¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§takeuchi masato¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¡×¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤òâË¤ó¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ°ÕÍß¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¿Íºà¤¬Ã¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥ã¥ê¥¢ÁØ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î³ÍÆÀ°ÕÍß¤Ï¡¢¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤Æ²¢À¹¤À¡£
ÎÌÅª³ÈÂç¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤è¤ê¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¼ÁÅªÊÑ²½¡£µá¿Í¡á´ë¶ÈÂ¦¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¡¢µá¿¦¡á¸Ä¿Í¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾¿¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÉ¤¦Ï¢ºÜ¡£Âè1²ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÖÅ¾¿¦Ç¯Îð¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É²¢À¹
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Íºà³ÍÆÀ¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»Üºö¤ÎÀÑ¶Ë²½¤òÌÜÏÀ¤à´ë¶È¤¬¶È¼ï¤òÌä¤ï¤ºÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Å¾¿¦»ö¶È¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Áí¤¸¤ÆÎÏ¶¯¤¤¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾¿¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÏ¢ºÜ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÊç½¸¤òºÆ³«¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤âºòÇ¯10·î¤«¤é»Ô¶·¤Ï³èÈ¯²½¤·¡¢¤½¤³¤«¤éº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯ÅÙ¤ÎºÎÍÑ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Æ¼Ò¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Ç¯°Ê¾å¤ËÀÑ¶Ë²½¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£Â¼Í¡»Ë¡¦¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿Íºà¾Ò²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥¨¥ó ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÙÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¥Ï¥¤¥¥ã¥ê¥¢ÁØ¤Î¿·µ¬¤Îµá¿Í¤Ï1.5ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µá¿¦¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ìó¤â¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë·Á¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¡Ëô¾´¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡õ¥Ï¥¤¥¥ã¥ê¥¢»ö¶ÈÉôÉôÄ¹¡Ë
¡Ö2021Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ï¥¤¥¥ã¥ê¥¢ÁØ¤Î·èÄê¿Í¿ô¤ÏÂçÂÎ2.5ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑÂ¦¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±»þ¤ËÆ¯¤¼ê¤â¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÇ½Æ°Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶ÄªÉ×¡¦¥ê¥¯¥ë¡¼¥È ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÅý³çËÜÉô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤Î¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¶È¼ï¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¤¤¤ï¤æ¤ëDX¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤Ï¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡£ÁãÏ¶¤â¤ê¾ÃÈñ¤Ç³è¶·¤¬Â³¤¤¤¿À½Â¤¶È³Æ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®Çä¶È¤ä¡¢ÃÙ¤ì¤Æ°û¿©¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³Æ¼Ò¤â°ÕÍß¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµá¿ÍÂ¦¤ÎÀÑ¶Ë»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃ¼Åª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢´Ä¶¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤ÆÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¡ØVUCA¡Ù¤Î»þÂå¤Î·Ð±Ä¤Ë¡¢·Ð¸³¤È¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤¬¤è¤êÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾¡Ëô»á¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òºÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ´üÅª¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥ÈOK¡¢²ÁÃÍ´Ñ¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅ¾¿¦¤âÁý¤¨¤ë
¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹Å¾¿¦»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
°ËÅì¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢Âç¼êIT¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë¿·Â´°ÊÍè¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ð¸î¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡¢ÅìËÌ¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±¶È¼ï¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¡¢ÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢Ä¹¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÀÁÉé³«È¯¤Î¶ÈÌ³¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢²»³Ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¼Ò¤ÏÅìµþ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥ÈOK¤È¤¤¤¦¶ÐÌ³¾ò·ï¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤ò·è¤á¤Æ¶¿Î¤¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Ç¯¼ý¤â¾å¤¬¤ê¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Ë¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÅ¾¿¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÅ¾¿¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¸«½Ð¤»¤ë¡£
¡Ê1¡Ë ¶ÐÌ³ÃÏ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À©Ìó¾ò·ï¤¬¤Ê¤¤
¡Ê2¡Ë ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ê3¡Ë ¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡Ê1¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µá¿Í¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤«¡£Æ¯¤Êý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë1¤Ä¤Î½ÅÍ×Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÆ£¸¶»á¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ê2¡Ë¡Ê3¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎDX¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ê¡È¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¯¤Êý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï2019Ç¯¤ËÆ¯¤Êý´ØÏ¢Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÂ¦¤ÎÊÑ²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Ê¤É¡¢»þ¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾õ¶·¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òµá¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«¼Ò¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¤¿Íºà¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òËä¤á¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬ÃæÅÓºÎÍÑ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤¯´Ä¶¤òµá¤á¤ë¸Ä¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢Å¾¿¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ¾¿¦»ö¶È¼Ô¤Î³è¶·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
à¿§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤òºÎ¤ê¤¿¤¤á°Õ¼±¤ÏÍ»²ò
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Î·ë²Ì¡¢¤È¸À¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡¢Å¾¿¦¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤âÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö40Âå°Ê¾å¤ÎÅ¾¿¦·èÄê¼Ô¿ô¿ä°Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤ò1¤È¤¹¤ë¤È2021Ç¯¤Ï3.48¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÌÉ½¡Ë
¤â¤¦¾¯¤·Ç¯ÂåÊÌ¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È¡¢2009Ç¯¤«¤é2013Ç¯Ê¿¶Ñ¤ò1¤È¤¹¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï40Âå¤¬4.97¡¢50Âå¤¬5.86¤È5ÇÜÁ°¸å°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£20Âå¤Î2.79¡¢30Âå¤Î2.13¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£
¡Ê³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÆ£¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯Ç¯¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏàÅ¾¿¦35ºÐ¸Â³¦Àâá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤Ïà¤Ç¤¤ë¤À¤±¿§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤òºÎ¤ê¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤À¤ó¤À¤óÍ»²ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÇÅ¾¿¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ¾°Ìï»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ´ë¶È¤Ï¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¡¢¿¦Ç½À©¡¢Ç¯¸ù½øÎó¡¢Áí¹ç¿¦¡¢¥¸¥ç¥Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÌÀ¤±¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò¼ã¼ê¡¢ÆÃ¤ËÂèÆó¿·Â´¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2013Ç¯°Ê¹ß¤Î·Êµ¤³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ò35ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Íºà¤Ç½¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ç¥Ö¥Ý¥¹¥ÈÀ©¤Î¿»Æ©¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏºÎÍÑ¤¬¤è¤ê¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢40Âå°Ê¾å¤ÎÅ¾¿¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
65ºÐ¤¬¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ØÅ¾¿¦¤·¤¿Îã¤â
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊºÇ¶á¤ÎÅ¾¿¦»öÎã¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç¤Î³«È¯Àß·×¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê65ºÐ¤Î¿Íºà¤¬¡¢20Âå¼ÒÄ¹¤¬Î¨¤¤¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹·Ï¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ËÅ¾¿¦¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¡£ÎÌ»º²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É20Âå¡¢30Âå¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥³¥È¼´¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥·¥Ë¥¢¤òºÎ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ö¶È¤¬¿Ê¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»öÎã¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ»º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤Ç¥â¥Î¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢ÉÊ¼Á¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢Ê¬²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Íºà¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¼Ò3¥«·î¸å¤Ë¤Ï5000Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ë¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿»öÎã¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢40Âå¡¢50Âå¤ÎÅ¾¿¦¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¤ë¤È¡¢·Ð¸³¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤ë¸þ¤¤ÏÂ¿¤¤¡¢¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾ï¼±¤ÏÊø¤ì¡¢»Å»öÁª¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê´Ö¿ù ½ÓÉ§ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë