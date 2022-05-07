±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ùµ´¼Ù¹â¤ËÇ÷¤ëºÇ¶§·³ÃÄ¤ò°ìµó²ò¶Ø¡ª¡¡THE RAMPAGE¡¦Æ£¸¶¼ù¡¢Ä¹Ã«Àî¿µ¡¢¿Ø¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é»²Àï
¡¡±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ù¤è¤ê¡¢µ´¼Ù¹â¤ËÇ÷¤ëºÇ¶§·³ÃÄ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£THE RAMPAGE¤ÎÆ£¸¶¼ù¡¢Ä¹Ã«Àî¿µ¡¢¿Ø¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é»²Àï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬±ÇÁüËþºÜ¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø±ÇÁü¡õ¥Á¡¼¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø±ÇÁü
¡¡¡ØHiGH¡õLOW THE WORST¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHiGH¡õLOW¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¡¦SWORDÃÏ¶è¤Î¡ÖO¡×¤òÃ´¤¦¡È¼¿¹õ¤Î¶§°¹â¹»¡Éµ´¼Ù¹â¹»¤È¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¡×¡ÖWORST¡×¤ÎÉñÂæ¡¦¸Í°¡Î±»ÔÆâ¤Ç´´Éô°Ê³°¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Î¡È»¦¤·¤Î·³ÃÄ¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ëË±Àç³Ø±à¤¬·ãÆÍ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¡ßºÇ¶¯¡×¤ÎÆ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë±é¤¸¤ë²Ö²¬Éö»ÎÍº¤¬Æ¬¤ò¤Ï¤ëµ´¼Ù¹â¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¿§¤Î³Ø¥é¥ó¤òÃå¤¿¡È·ì¤ÎÌç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¥¥ÎÌç¹©¶È¹â¹»¤¬ºÇ¶¯ºÇ°¤ÎÅ¨¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£À¥¥ÎÌç¤òÂ«¤Í¤ëÅ·²¼°æ¸øÊ¿¡Ê»°»³Î¿µ±¡¿BE¡§FIRST¡¦RYOKI¡Ë¡¢¿ÜÖ¿Î¼¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡¿NCT 127¡¦YUTA¡Ë¤é¤Ï¡¢µ´¼Ù¹â¤òÄÙ¤¹¤¿¤á³ùºä¹â¹»¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥«¥Þ¹â¡Ë¡¢¹¾ÇÍÍå¾¦¶È¹â¹»¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ð¥é¾¦¡Ë¤È»°¹»Ï¢¹ç¤ò·ëÀ®¡£SWORDÃÏ¶è»ØÀÞ¤ê¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡Èµ´¼Ù¹â¼í¤ê¡É¤ò´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ ¡È¶§°¤ÎÉðÁõ½¸ÃÄ¡É³ùºä¤Î¡¦É¹¼¼ÎíÆóÌò¤Ë¤ÏÆ£¸¶¼ù¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡£³ùºä¤È¤È¤â¤ËÀ¥¥ÎÌç¤ÈÏ¢¹ç¤òÁÈ¤à¡¢¡ÈÉðÆ®¤Î»°Âç¿À¡É¤¬Åý¤Ù¤ë¹¾ÇÍÍå¿ï°ì¤ÎÀÚ¤ì¼Ô¡¦»²¬¾Ï¼£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄ¹Ã«Àî¿µ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Ø¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¤¬»°Âç¿À¤Î1¿ÍÉ÷¿ÀÌò¤Ë·èÄê¤·¡¢ËÜºî¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£THE RAMPAGE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë3¿Í¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ø½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡Ö»£±Æ¤Ç¤ÏÉáÃÊ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢HiGH¡õLOW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö»²¬¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È»¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»¤ÎÎÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÊÔ¤ß¹þ¤ß¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¢¿Ø¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¡ÈÉ÷¿À¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ùºä¤Î¥¬¥ó¥¸¡¼Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤ÎÂç¿Á»ûÅ¯Íº¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥é¥Ã¥·¥åÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿²¬¹¨ÌÀ¡£»²¬¡¢É÷¿À¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÉðÆ®¤Î»°Âç¿À¡É¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤ëÍë¿ÀÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤Îº£Â¼¸¬ÅÍ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶§·³ÃÄ½±Íè¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¡¢µ´¼Ù¹â¤ò¤Ä¤±ÁÀ¤¦³ùºä¤È¹¾ÇÍÍå¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î·ö²Þ¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ëÉ¹¼¼¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµ´¼Ù¹â¤òÄÙ¤½¤¦¤ÈÂ©´¬¤¯¥¬¥ó¥¸¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³ùºä¤Îµ´¼Ù¹â¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£ÉðÆ®ÇÉ¤Î¹¾ÇÍÍå¤Î3¿Í¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ÇÁê¼ê¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë¹ì°ìÇÉ¤ò¤·¤Ä¤³¤¯ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÞ½±¤ò¤·¤«¤±¤ë»°¹»Ï¢¹ç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÄÔ¡ÊÎëÌÚ¹·½¨¡¿THE RAMPAGE¡Ë¤È¼Ç¥Þ¥ó¡ÊÎ¶¡¿THE RAMPAGE¡Ë¤Î»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢Éö»ÎÍºvsÉ¹¼¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ù¤Ï¡¢9·î9Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨THE RAMPAGE¡¦Æ£¸¶¼ù¡¢Ä¹Ã«Àî¿µ¡¢¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢¡É¹¼¼ÎíÆóÌò¡¿Æ£¸¶¼ù¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë
¡¡¡ÈÉ¹¼¼ÎíÆó¡ÉÌò¤ÎÆ£¸¶¼ù¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡HiGH¡õLOW¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»ö¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤äRAMPAGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤ÏÉáÃÊ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢HiGH¡õLOW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖHiGH¡õLOW THE WORST X¡×³§¤µ¤óÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡»²¬¾Ï¼£Ìò¡¿Ä¹Ã«Àî¿µ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»°¹»Ï¢¹ç¡¿¹¾ÇÍÍå¾¦¶È¹â¹»¡È»²¬¾Ï¼£¡ÉÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¿µ¤Ç¤¹¡£
HiGH¡õLOW PROJECT¤¬START¤·¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó»²²Ã¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡»²¬¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È»¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»¤ÎÎÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÊÔ¤ß¹þ¤ß¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡À³Ê¤Ï¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤ÇÊª»ö¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡»°¹»Ï¢¹ç¤¬¡ÖHiGH¡õLOW THE WORST X¡×¤Ë¿·¤·¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¡THE RAMPAGE¿Ø¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡ÖHiGH¡õLOW THE WORST X¡×¤Ë¤Æ¡ÈÉ÷¿À¡ÊÉ÷¸«¿Î¡Ë¡ÉÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºòÇ¯¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡È¥À¥ó¥¹°Ê³°¤Ç¤ÎÉ½¸½¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¡ÈÉ÷¿À¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À§Èó¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª