『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの人気コミック「クローズ」「WORST」のクロスオーバー映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編となる『HiGH&LOW THE WORST X』(「X」=クロス)の新たなキャストが発表され、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の藤原樹、長谷川慎、陣が出演することが明らかになった。

『HiGH&LOW THE WORST』は、シリーズ累計で観客動員556万人、興行収入78億円を突破する「HiGH&LOW」シリーズと、累計8,000万部を突破するコミック「クローズ」「WORST」のクロスオーバー映画。前作では鬼邪高校と鳳仙学園が闘いを繰り広げたが、今作では、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)ふんする花岡楓士雄が頭をはる鬼邪高の前に、エンジ色の学ランを着た”血の門”と呼ばれる瀬ノ門工業高校が立ちはだかる。瀬ノ門を束ねる天下井公平(三山凌輝/BE:FIRST・RYOKI)、須嵜亮(中本悠太/NCT 127・YUTA)らは、鬼邪高を潰すため鎌坂高校、江罵羅商業高校と三校連合を結成。容赦ない”鬼邪高狩り”を企てていく。

今回、鬼邪高に迫る鎌坂高校と江罵羅工業高校のキャスト情報が発表。“凶悪の武装集団”鎌坂の氷室零二を藤原樹、鎌坂とともに瀬ノ門と連合を組む、“武闘の三大神”が統べる江罵羅随一の切れ者・鮫岡章治を長谷川慎、三大神の一人である風神を陣が演じる。また、鎌坂のガンジー役を「仮面ライダーセイバー」で大秦寺哲雄/仮面ライダースラッシュを演じた岡宏明、鮫岡や風神とともに”武闘の三大神”として恐れられる雷神役を『東京リベンジャーズ』に出演した今村謙斗が務めることも決定した。

キャスト発表にあわせて、新キャスト解禁映像とチームビジュアルも公開。映像では、「最凶軍団襲来」というワードと共に、鬼邪高をつけ狙う鎌坂と江罵羅の面々が登場。「俺たちの喧嘩、みっちり教えてやる」と挑発する氷室、真っ先に鬼邪高を潰そうと息巻くガンジーが映し出され、鎌坂の鬼邪高への執念を確認できる。さらに、急襲をしかける三校連合に立ち向かう辻(鈴木昂秀/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)と芝マン(龍/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)の姿のほか、楓士雄と氷室のアクションシーンなども収められている。(編集部・大内啓輔)

映画『HiGH&LOW THE WORST X』は2022年9月9日に全国公開

※高橋ヒロシの「高」ははしごだかが正式表記

コメント

・藤原樹:氷室零二役

“氷室零二”役の藤原樹です。

今回話をいただいた時は素直に嬉しかったです。

HiGH&LOWシリーズに出演することは一つの目標でもあり、憧れでした。

先輩やRAMPAGEのメンバーが出演している作品を観ながら、自分ならどんな役柄になるのだろうと考えていました。

撮影では普段一緒に活動しているメンバーとの戦闘シーンもあり、それがとても新鮮で不思議な感覚でしたが、HiGH&LOWならではの熱いシーンになったと感じています!

パワーアップした『HiGH&LOW THE WORST X』皆さん是非楽しみにしていてください!

・長谷川慎:鮫岡章治役

この度、三校連合/江罵羅商業高校“鮫岡章治”役を務めさせていただいた長谷川慎です。

HiGH&LOW PROJECT がSTARTした時からずっと参加してみたいと思っていたので今回参加することができて本当に嬉しいです!

鮫岡の特徴はヘアスタイルです。名前に付いている“鮫”のように鮫の鱗のようなイメージで編み込みをしていただきました!

性格はかなり静かで物事を俯瞰で見て、冷静に判断し進めることのできる賢い人間です。

三校連合が『HiGH&LOW THE WORST X』に新しい刺激を与えているので、公開を楽しみにしていて下さい!!

・陣:風神役

THE RAMPAGE 陣です!

『HiGH&LOW THE WORST X』にて“風神(風見仁)”役を務めさせていただくことになりました!

昨年、自分として初めてお芝居というものにチャレンジさせていただき、“ダンス以外での表現”というものに惹かれて、色々な事にチャレンジしてみたいという気持ちが強くなっていたので、こうして素晴らしい作品に出演させていただけて、この上ない喜びを感じております。

自分なりに真っ直ぐ“風神”という役と向き合い、挑みました。

是非、劇場に足を運んでいただけると嬉しいです!