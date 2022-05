『HiGH&LOW』シリーズと『クローズ』『WORST』の2大コンテンツがクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』(9月9日公開)に、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから藤原樹、長谷川慎、陣の3人が新たに出演することが決まった。7日、グループのアリーナツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2022 “RAY OF LIGHT”』幕張メッセ公演で、映像とともに発表された。

【動画】最凶ヤバそう… ストーリーの輪郭もわかる新キャスト解禁動画

THE RAMPAGEのパフォーマーとして活躍する3人が、役者として『HiGH&LOW』シリーズに初参戦する。藤原は“凶悪の武装集団”鎌坂高校(通称・カマ高)の氷室零二役。長谷川は江罵羅商業高校(通称・バラ商)の随一の切れ者・鮫岡章治役で、陣も同校の三大神の一人・風神役。陣は今作が映画初出演となる。

さらに、鎌坂のガンジー役で『仮面ライダーセイバー』大秦寺哲雄/仮面ライダースラッシュ役で注目を集めた岡宏明、江罵羅の雷神役で『東京リベンジャーズ』の今村謙斗が脇を固める。

『HiGH&LOW THE WORST X』は、花岡楓士雄(THE RAMPAGE・川村壱馬)が頭をはる鬼邪高の前に、エンジ色の学ランを着た瀬ノ門工業高校が立ちはだかるストーリー。瀬ノ門の天下井公平(三山凌輝/BE:FIRST・RYOKI)と須嵜亮(中本悠太/NCT 127・YUTA)が、鬼邪高を潰すため鎌坂・江罵羅と三校連合を結成する。

解禁された新キャスト映像には、「最凶軍団襲来」というワードとともに、鬼邪高をつけ狙う鎌坂と江罵羅の面々が登場。「俺たちの喧嘩、みっちり教えてやる」と挑発する氷室と、真っ先に鬼邪高を潰そうと息巻くガンジーが映し出され、鎌坂の鬼邪高への執念が見てとれる。武闘派の江罵羅の3人は圧倒的な力で相手をねじ伏せていき、特に轟一派を執拗(しつよう)に追う姿も気になるところ。

さらに、急襲をしかける三校連合に立ち向かう辻(THE RAMPAGE・鈴木昂秀)と芝マン(THE RAMPAGE・龍)の姿のほか、楓士雄VS氷室のアクションシーンも公開。瀬ノ門ひきいる三校連合に、圧倒的に不利な状況の中、楓士雄ら鬼邪高の男たちがどう挑むのか、期待が高まる。

■藤原樹 コメント

“氷室零二”役の藤原樹です。今回話をいただいた時は素直にうれしかったです。HiGH&LOWシリーズに出演することは一つの目標でもあり、あこがれでした。先輩やRAMPAGEのメンバーが出演している作品を観ながら、自分ならどんな役柄になるのだろうと考えていました。撮影では普段一緒に活動しているメンバーとの戦闘シーンもあり、それがとても新鮮で不思議な感覚でしたが、HiGH&LOWならではの熱いシーンになったと感じています! パワーアップした『HiGH&LOW THE WORST X』皆さんぜひ楽しみにしていてください!

■長谷川慎 コメント

このたび、三校連合/江罵羅商業高校“鮫岡章治”役を務めさせていただいた長谷川慎です。HiGH&LOW PROJECTがSTARTした時からずっと参加してみたいと思っていたので今回参加することができて本当にうれしいです! 鮫岡の特徴はヘアスタイルです。名前に付いている“鮫”のように鮫の鱗(うろこ)のようなイメージで編み込みをしていただきました! 性格はかなり静かで物事を俯瞰(ふかん)で見て、冷静に判断し進めることのできる賢い人間です。三校連合が『HiGH&LOW THE WORST X』に新しい刺激を与えているので、公開を楽しみにしていてください!!

■陣 コメント

THE RAMPAGE 陣です! 『HiGH&LOW THE WORST X』にて“風神(風見仁)”役を務めさせていただくことになりました! 昨年、自分として初めてお芝居というものにチャレンジさせていただき、“ダンス以外での表現”というものにひかれて、いろいろなことにチャレンジしてみたいという気持ちが強くなっていたので、こうして素晴らしい作品に出演させていただけて、この上ない喜びを感じております。自分なりに真っ直ぐ“風神”という役と向き合い、挑みました。ぜひ、劇場に足を運んでいただけるとうれしいです!