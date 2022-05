『SATC』クルーと再会したキム・キャトラル、『エミリー、パリへ行く』出演も実現!?

『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)のキャスト再集結で製作されたスピンオフ『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(以下『AJLT』)で不在が話題を呼んだサマンサ役のキム・キャトラルが『SATC』製作陣と揃ってイベントに参加。そこで『エミリー、パリへ行く』出演の話も飛び出したと米Varietyが伝えている。

キムと『SATC』クルーがイベントで再集結!何を語った?

1998年から2004年に渡る『SATC』6シーズンと映画版2本でサマンサ役を演じたキムが参加したのは、5月5日(木)に開催されたイベント「パワー・オブ・ウーマン・セレモニー」。キムの傍には『SATC』クリエイターのダーレン・スターと衣装デザイナーのパトリシア・フィールド、そして原作者のキャンディス・ブシュネルの姿があった。

実はこの4人には、HBO Maxオリジナルシリーズ『AJLT』には参加していないという共通点が。スターはクレジットに『SATC』クリエイターとしてクレジットされているが、『AJLT』には参加していない。スターとフィールドはNetflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』で再タッグを組み、そちらの製作で忙しくしているとのこと。

「私にとってそれはすべてよ。私たちは人生の25年以上を共に過ごしてきた」と、長年の付き合いになるクルーたちとの関係をレッドカーペットで振り返ったキム。スターも「『SATC』だけじゃなく、キャリア全体で彼女が認められ続けているということが最高だと思う。彼女は20歳の頃からずっとノンストップで働き続けている。『SATC』で彼女と仕事ができて本当にラッキーだったけど、それは彼女がこれまで成し遂げてきた素晴らしい仕事の数々のひとつにすぎない」と話した。さらに「みんなを感動させることであり、やる理由が必要」としたうえで、「ぜひともキムには『エミリー、パリへ行く』にゲスト出演してもらってなにか魅力的なことをしてほしい」とラブコールを送った。

今年1月にファンの間で憶測が飛び交い、大いに盛り上がっていた『エミリー、パリへ行く』にキムが出演する可能性。鋭いファンの予想が実現する日が近いかもしれない。

ちなみにキムは『AJLT』を鑑賞していないという。「ひとつの結論が出たの。俳優として得られる本当に最高の誉め言葉は、恋しく思われることだって」と話した。たしかにキム演じるサマンサをもっと見たいと恋しく思うファンは多いに違いないが、気心の知れた製作陣が揃う『エミリー、パリへ行く』に出演するキムを見たいというファンも負けず劣らず多いはず。続報に期待したい。(海外ドラマNAVI)

