“まりちゅう”ことグラビアアイドルでプロ雀士の長澤茉里奈が4日にインスタグラムを更新。ダースベイダー風のミニスカートコスチューム姿を披露すると、ファンからは「可愛い」の声が相次いだ。

【写真】長澤茉里奈、ダースベイダー“女体化”風コーデのアザーカット

5月4日は、劇中のセリフ“May the Force be with you.”に由来して世界中のファンがシリーズが築き上げてきた文化を祝福し作品を楽しむ「スター・ウォーズの日」。この日に長澤もインスタグラムを更新し「ミニスカベイダー」というコメントと共にソロショットを披露。写真には、ダースベイダーのコスチュームをミニスカートコスチュームへとアレンジ。黒い衣装をまとった彼女がキュートな笑顔を見せている。

長澤が披露したコスチューム姿に、ファンからは「超可愛い」「相変わらず可愛いキュンキュン」「可愛いベイダー卿」などの声が集まった。

引用:「長澤茉里奈」インスタグラム(@marinanagasawa1008)