Ã¶Æá¤¬Éâµ¤¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤¬»ä¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤¬¤â¤·¤âÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¡Ãç¤Î¤¤¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤
¤ï¤¿¤·¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥æ¥¦¥«¡£Ç¯¾å¤ÎÉ×¡¢¥µ¥È¥·¤¬¤ª¤ê¡¢3ºÐ¤Î»Ò¶¡¡¢¥ê¥µ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤âÇã¤Ã¤ÆÉ×ÉØÀ¸³è¤â½çÄ´¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤ÎÉ×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢Ìë¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤âµñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤è¤¯»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¾¯¤·¤¯¤é¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²æËý¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëµÙÆü¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÉ×¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤¿¤¯¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤µ¤ó¤«¤éLINE¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤ªÂð¤ÎÁ°ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¡¼¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¤´¼ç¿Í¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤´°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤Ï»Å»ö¤ÇÍ¼Êý¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÃ¶Æá¤¬¡Ä¡Ä
Í¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÃë²á¤®¤Ëµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´û¤Ë²È¤ÎÃæ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥ê¥µ¤È¥Þ¥ÞÍ§¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ÞÍ§¤µ¤ó¤À¤±°ìÃ¶µ¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡©
Ã¶Æá¤Î»Ñ¤òÃµ¤¹¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤Î²»¤¬¡£
¥×¡¼¥ë¤òÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤«¤é¸«¤¨¤ë¿Í±Æ¤Ï¡¢ÃË½÷2¿ÍÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î´Å¤¤À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ä°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ä!?
¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¿Ì¤¨¾å¤¬¤ê»×¤ï¤º²È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£·èÄêÅª¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤à
¤Þ¤µ¤«É×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡Ä¡Ä¡©
¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ê¤Î¤Ë¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢É×¤Î¼Ö¤Ë¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢É×¤¬»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÆüÃæ¡¢É×¤Î¼Ö¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÌ©²ñ¤·¡¢À¹Ô°Ù¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤ï¤¿¤·¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÉ×¤Ë¤³¤Î¾Úµò¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò¤·Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿É×¡¢Í§¿Í¤È¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡£Î¾Êý¤«¤é¼õ¤±¤¿½ý¤Ï¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÌþ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥é¥¤¥¿¡¼/mashu)