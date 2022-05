「i’m lovin’ it」というキャッチコピーの影響力はかなり大きいようです(写真:forden/PIXTA)

大学受験、資格試験、ビジネス、海外旅行、日常会話、海外ニュース、映画、洋書など、どんなことであれ誰であれ、英語を学ぶうえで、きちんと理解しておく必要があるのが「英文法」です。

今回はGW中に英語を勉強したいという人に向けて、英文法の中でも基本でありながら、意外と混乱しがちな「現在形」「現在進行形」「現在完了形」「助動詞+have 過去分詞(p.p.)」「冠詞」について、スタディサプリの人気講師である関正生氏が、5日連続で解説します。

2日目は「現在進行形」です。

※本稿は関氏の新著『真・英文法大全』から一部抜粋・再構成したものです。

進行形はその瞬間の動作を表す

進行形(be -ing)の核心は「途中」

I’m reading your Facebook page.

今、君のフェイスブックを見ているところだよ。 ※「見ている途中」

進行形はその瞬間の動作を表します。中学までなら「今まさに〜している」という訳語で十分ですが、その発想では高校範囲の用法・例外を丸暗記することになってしまいます。みなさんは少しだけ修正して、「〜している」ではなく、進行形は「〜している途中」と考えてみてください。

例えば電話の相手が、I’m cooking dinner.と言えば、それは「夕飯の準備をしている途中なんだけど」というメッセージになりえます。今この瞬間のみなさんは、You are studying English.「英語を勉強している途中」ですね。

※簡単な文では「途中」と考えるメリットを感じられないでしょうが、この発想が後で大活躍します。

A:Are you ready to order?

B:We’re still deciding. A:ご注文はお決まりですか? B:まだなんです。 ※「決める行為の途中」

「変化の過程」を強調する進行形(応用)

The bird is dying. という文を和訳するとしたら、どうなりますか?

※dyingはdie「死ぬ」の-ingです。

「その鳥は死んでいる」と訳すと、それは「もはや生きていない」という意味になってしまいますね。ここでも途中だと意識して、「死んでいる途中だ」という内容を日本語で表すことが大切です。

be dying「死ぬ(命がなくなる)途中」→「死にかかっている」と訳せばOK です。dieという行為が「時間をかけながら起こる行為」だと考え、その途中の様子を描写しているわけです。

※問の解答例「その鳥は死にかかっている」(「まだ死んでいない」ことを伝える必要がある)。

Some species in the Galapagos Islands are dying off. ガラパゴス諸島には絶滅しかかっている種もいる。 ※die off「絶滅する」

追加事項:die 系統の動詞(進行形の訳語が「〜しつつある」となる動詞) 終了系: die「死ぬ」/drown「溺死する」/end「終わる」/arrive「到着する」/stop「止まる」/land「着陸する」 変化系:become・get「〜になる」

進行形の応用と発展

「この瞬間」ではないことを表す進行形(応用)

I’m reading a one-thousand page novel.

今、1000ページの小説を読んでるんだ。

この文は「今この瞬間、本を開きながら」発言するときだけでなく、「今この瞬間を含まない」場面でも使えます。例えば食事しながら、「最近何にハマってるの?」に対して使うこともできるのです。

※文法書では「一定期間の間で使う進行形の用法」と説明されますが、常識(日本語と同じ感覚)で判断できるのでご安心を。「今この瞬間」は含まないにせよ、広く捉えれば「読んでいる途中」というニュアンスは、まさに先ほどの説明のとおりです。

「繰り返し」を強調する進行形(発展)

「途中」→「何度も繰り返す途中」と発展して、動作の反復を強調することもあります。例えば「いつもグチっている」とか「ドアを何度もノックし続けている」といった場合に使われます。

※be knockingを「ノックしつつある」と解釈するのは無理があるので、「何度もノックし続けている(その途中だ)」という意味で使われます(無理に覚えなくても文脈から読み取れます)。

He’s always complaining about poor service at restaurants.

彼はレストランのサービスの悪さにいっつも不満を言ってる。

※poor「(質が)劣る」/alwaysを伴って「なんか、いっつも〜してるよねえ」というニュアンスになる

状態動詞は進行形にできない

動詞は意味によって動作動詞(進行形にできる動詞)と状態動詞(進行形にできない動詞)の2種類に分けられます。中学では「進行形にできない動詞」を丸暗記できますが(数が少ないので)、高校レベルでは以下のように数が膨れ上がるので丸暗記では対処できません。

以下、軽く確認してみてください。

※丸暗記しないで済む方法はこの後解説します。

参考:従来の英文法 「進行形の用法」 (1) 進行形にできる動詞とできない動詞

崙虻酘飴譟run/eat/studyなど)」は進行形にできる

◆崗態動詞(like/know/resembleなど)」は進行形にできない

例 「彼を知っている」 ×)I am knowing him. ◎)I know him. (2)状態動詞の例

―蠡亜構成など:live「住んでいる」/belong to 〜「 〜に属している・〜のものである」/resemble「似ている」/have「持っている」/own「持っている」/remain「〜のままである」/consist of 〜「 〜で構成されている」/contain「含んでいる」

知覚・心理など:hear「聞こえる」/see「見える」/smell「においがする」/taste「味がする」/like「好む」/love「好む」/prefer「好む」/dislike・hate「嫌う」/want「望む」/know「知っている」/believe「信じている」/think「考えている」/doubt「疑っている」/remember「覚えている」/suppose「思う」/understand「理解する」/wish「したいと思う」 (3)例外 状態動詞でも「意味によっては」進行形にできるもの

haveが「所有以外」の意味のとき(「食べる・飲む」など) She is having lunch.

「彼女は昼食中です」 知覚・心理の動詞が「意思のある動作」を表すとき He is tasting several wines.

「彼はいくつかのワインを試飲している」 ※このtasteは「味見する」

be knowingやbe likingがありえない理由

「途中」から生み出された「5秒ルール」

進行形の核心は途中なので、途中という概念がある動詞は途中で止めたり再開したりできるわけです。ここから中断・再開できる動詞は、進行形にできると考えることができます。

※例えばstudyなんて中断と再開の繰り返しですよね。だから、I’m studying English.「僕は英語を勉強している(途中だ)」という進行形はOKです。

これを逆手にとれば、途中という概念に合わない動詞は進行形にできない、つまり中断・再開できない動詞は進行形にできないことになります。ここから僕が考えたのが5秒ルール、つまり「5秒ごとに中断・再開できない動詞は進行形にできない!」です。

例えばknowやlikeは中断・再開できません。5秒ごとに「記憶を消したり戻したり・好きになったり嫌いになったり」は意図的にできませんよね。だから、×)be knowing/be likingという形はありえないのです。

resemble「似ている」も同様です。5秒ごとに似なくなって、また似てくる……なんて無理なので、×)be resembling にはなりません。

Yurina resembles her mother.

ユリナはお母さんに似ています。 ※日本語「似ている」につられないように

belong to〜も5秒ごとに中断・再開ができない→進行形にできない動詞です。[物] belong to [人]「[物]は[人]のものだ」の形は会話で重宝します。

※belong to〜の例文は昔から部活ばかり(I belong to the tennis club.「私はテニス部に所属している」)ですが、実際には「〜に属している」→「〜のものである」がよく使われます。

A:Do you know whose wallet this is?

B:I think it belongs to Mr. Masuda. A:この財布、誰のものか知ってる?

B:増田さんのだと思うけど。

※この文は進行形にできない動詞だらけです(know/is/think/belong)。ちなみにthinkは「思う(そう捉えている)」という意味では進行形にできませんが、「(積極的に)思考する」の場合は(中断・再開可能なので)進行形にできます

進行形にできない動詞の例を見て、「5秒ごとに中断・再開できないなあ」とツッコミを入れながらチェックしておくと、英語の感覚が頭に染み込んでいきますよ。

※「5秒」は単に言いやすいだけなので、「3秒」でも「1分」でも何でもOKです。

補足:die/rain/snowについて 5秒ルールでうまくいかない動詞もほんのわずかにあり、注意すべき動詞はdie です。あとはrain/snow ですが、これは、It is raining.「雨が降っている(途中だ)」という進行形を見たことがあるはずなので、特に問題ないと思います。 ※もし「rainに5秒ルールが通じないんですけど!」と生徒が怒ってきたら、「神様が中断・再開してるんじゃ!」と言おうと思っていますが、25 年以上、1人もきたことがありません。

have などの「例外」を検証してみよう

have は「持っている」という意味では、中断・再開できない→進行形にできないのですが、「食べる・飲む」の意味なら中断・再開できる→進行形にできるというだけです。have のように「意味に応じて進行形の可能・不可能が分かれる動詞」はほかにもたくさんありますが、出てくるたびに5秒ルールで判断すればOKです。

The wine tastes sour.

そのワインは酸化した味がする。

※taste+形容詞「[形容詞]の味がする」/wineに使うsour「酸っぱい」はマイナスイメージ(よい意味で「酸味がある」なら、The wine has an acidic taste. となる)

taste「〜な味がする」は「進行形にしない動詞」として扱われます。確かにワインの味が5秒ごとに中断・再開するわけがないので、この意味では進行形にできません。しかしtaste には「味見する」という意味もあり(「テイスティング」という言葉で有名)、味見であれば中断・再開可能→進行形可能となるのです。

The sommelier is tasting the wine.

ソムリエはそのワインを味見(テイスティング)している。

※ちなみにこの原稿を書いている文書ソフトでは、is tastingの部分に「文法的間違いの可能性」を示す赤線が表示されています。「tasteは進行形不可」だとプログラムされてしまっているわけです

あえて進行形を使うパターン

「一時的」を強調するパターン(応用)

進行形にしない動詞(状態動詞)を「あえて進行形で使う」ことで、途中のニュアンスを強調できます。

例えばlive は5秒ごとに住むことを中断・再開できませんが、あえて進行形be living にすることで、「近いうちに中断する(いつかは別の場所での生活を再開する)」という雰囲気を伝えられます。

I am living in Osaka.

(一時的に)大阪住まいなんです。 ※直訳「大阪に住んでいる途中です」

このように、進行形が途中→一時的というニュアンスを持ちます。

※「働いている」という日本語につられて、I’m working at 〜と言ってしまうと、「一時的に〜で働いている(近いうちに辞める)」と思われるかもしれません。普通は、I work at a bank.「銀行勤めです」となります。

この発想なら、be 動詞を進行形にすることもできます。普通は、You are very kind.「あなたは(常に)優しい」ですが、進行形で、You are being very kind.「(なんか)やけに優しいじゃん」と、「一時的に優しい」ことを表現できます。

A:Do you want me to do something for you? B:No. Why? A:Well, you’re being very kind today ... A:何か私にしてほしいことでもあるの? B:別に。何で? A:いや、今日はやけに優しいから……

※言い方次第でイヤミにも冗談にもなるので、笑顔で(冗談っぽく)言えば、会話が弾むでしょう

「変化の過程」を強調するパターン(発展)

途中→一時的のほかに、途中→変化の過程を強調のパターンもあります。例えばresembleをあえて進行形にすることで、「グイグイと似てきているその変化の途中」というニュアンスを出せます。

He is resembling his father more and more every day.

あの子、日に日にますます父親に似てきているわね。

※be resemblingの文は文法書でよく見かけますが、特殊な使い方なので、「不自然」だというネイティブもいます。自分では使わず、「出てきたら理解できる」くらいでOKでしょう

I’m loving it.をどう解釈する?

さらなる発展:「CMでlovingって使ってるじゃん!」

loveは進行形にしませんが、かつてハンバーガーショップのCMで、I’m loving it.(CMではi’m lovin’ itという表記)が使われ、日本だけでなく世界中の英語教師を困らせています。

そもそもキャッチコピーは、あえて文法を破壊することで独特の効果を狙うので、それを文法的に解析するのは至難の業(ときに不可能)ですが、これを一時的・変化の過程の視点から検証してみましょう。

仮説一時的:「一時的に好き」ではCMとして不適切ですね。ただし「(食べ終わったら楽しみがなくなるから)今だけは大好き!」という解釈なら可能です。

仮説変化の過程:be lovingがloveの変化の途中、loveになる過程の真っ最中→グイグイとloveに向かっている途中と考えることが可能です。

※日本語訳は「あ、これ好きかも・マジで好きになっちゃうかも」といった感じでしょうか。

ネイティブ同士でもネット上での議論が絶えない話題なので明確な答えはありませんが、僕は△撚鮗瓩靴泙后1冓庫,鬚ちんと学ぶことで、このように自分なりの仮説が立てられるようになるのです。

まとめ:進行形にできる動詞

(1)中断・再開できる→進行形にできる

(2)中断・再開できない→進行形にできない

※ただし、普段進行形にできない動詞が進行形(be -ing)になっていたら……

岼貉的な状態」を強調「今だけは〜している」

◆嵎儔修硫當」を強調「今まさにグイグイ〜している」

何かしら着手していれば進行形を使える

文法書には「現在進行形は近い未来の予定を表すことができる」と書いてありますが、「近い未来」がどれくらいなのかハッキリしないので正しく使える人はあまりいません。

しかしこれも進行形の核心である途中から考えれば解決します。「〜している途中」→「(途中なので)すでに何かしら手をつけている」ときに使えるのです。

The couple are marrying next month.

その2人は来月結婚する予定です。

結婚自体は来月のことであっても、家族への紹介や式場やドレスを決めるなど結婚の途中と言えるのです。このように何かしら着手して“ 進行している”ときに進行形で予定を表せるわけです。

※高校生のカップルがどんなに真剣でも進行形は使えません(式場の予約はしていないでしょう)。

言ってみればスケジュールとして書き込む予定に進行形を使います。これが「近い未来」という言葉の正体です。1年先でも(結婚式なら)進行形が使えますし、たとえ明日でも(何も着手していなければ)進行形は使えません。ちなみにこの進行形の用法は、映画のCM で見かける“Coming soon!”「近日公開!」で使われています。

※これは決まり文句で、主語+be 動詞が省略されていますが、本当は進行形be comingで、「この映画は制作途中で、近いうちに世の中に出てくる(come)予定」ということです。

補足:「往来・発着の動詞(come/go/leave/arriveなど)」以外もOK この「予定」の用法は、昔から「往来・発着の動詞で使われる」と説明されることがあるのですが(He arrived in Miyazaki last Wednesday, and he is leaving tomorrow.「彼は先週の水曜日に宮崎入りし、明日出発の予定だ」)、実際にはそれ以外の動詞でもよく使われます。 I am hosting a dinner party tomorrow evening. 明日の夜、ホームパーティー(夕食会)を開くんだ。 ※host「主催する」

公的なスケジュールに現在形、私的なら進行形?

FAQ:「現在形」にも「未来を表す用法」があったけど……

これに関しては「公的なスケジュールには現在形を、私的なスケジュールには進行形を使う」と説明されることもありますが、「その理由」を理解しないと、使っても実感がわきませんよね。





みなさんは以下のように整理できるはずです。

現在形:現在・過去・未来形 → 確定した未来(公的なスケジュールが多い)

進行形:何かしら進行・着手している予定 → 近い未来(私的なスケジュールが多い)

The train arrives at eight.「その電車は8時に着きます」は昨日も今日も明日も繰り返されるので、現在形が使われます。これを「公的」と捉えるだけです。

さらにこの発想の延長で、単発であっても確実に起きる動作(現在・過去・未来に繰り返される行為と並ぶほど確実な行為)に現在形が使われることもあります。

The President visits Paris next month.

大統領は来月、パリを訪問予定。

一方、進行形は「途中→予定」という発想なので、1回きりの「私的なスケジュール」に使われることが多いというだけなんです。

(関 正生 : 英語講師・語学書作家)