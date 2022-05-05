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Some species in the Galapagos Islands are dying off.
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She is having lunch.
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He is tasting several wines.
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The wine tastes sour.
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The sommelier is tasting the wine.
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I am living in Osaka.
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The couple are marrying next month.
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I am hosting a dinner party tomorrow evening.ÌÀÆü¤ÎÌë¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÊÍ¼¿©²ñ¡Ë¤ò³«¤¯¤ó¤À¡£¡¡¢¨host¡Ö¼çºÅ¤¹¤ë¡×
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FAQ¡§¡Ö¸½ºß·Á¡×¤Ë¤â¡ÖÌ¤Íè¤òÉ½¤¹ÍÑË¡¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä
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The train arrives at eight.¡Ö¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï8»þ¤ËÃå¤¤Þ¤¹¡×¤ÏºòÆü¤âº£Æü¤âÌÀÆü¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß·Á¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¸øÅª¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
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The President visits Paris next month.
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