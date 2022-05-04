AKB48¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î17´üÀ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤
¡¡ AKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¡¢4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤ÎÂè17´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢Â¼»³ºÌ´õ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼11Ì¾¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö»ä¤¬AKB¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤È¤«¤â¤¤¤è¤¤¤èÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«µÔ¥È¡¼¥¯¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¡ª¡¡17´üÀ¸¡¦11Ì¾¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Âè17´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î15Æü¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¸¦µæÀ¸¡Ë¤È¤Ê¤ë17´üÀ¸¡¢Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡Ê¤Ò¤é¤¿¡¦¤æ¤¡Ë¡¢ÉÔÂÞÉ´³ñ¡¢ÀµÃò¿¿Í¥¡Ê¤Þ¤µ¤¤¡¦¤Þ¤æ¤¦¡Ë¡¢¿åÅçÈþ·ë¡Ê¤ß¤º¤·¤Þ¡¦¤ß¤æ¤¦¡Ë¡¢»³ºê¡Êùõ¡Ë¶õ¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤½¤é¡Ë¡¢ÂÀÅÄÍµª¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤æ¤¡Ë¡¢¾®ßÀ¿´²»¡Ê¤³¤Ï¤Þ¡¦¤³¤³¤Í¡Ë¡¢º´Æ£åºÀ±¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¡¢¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤¨¤ê¤³¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¿·Æà¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤Ë¤¤¤Ê¡Ë¡¢È«»³´õÈþ¡Ê¤Ï¤¿¤±¤ä¤Þ¡¦¤Î¤¾¤ß¡Ë¤Î11Ì¾¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸½ºß30ºÐ¤ÎÇðÌÚ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö»ä¤Ï15Ç¯ÌÜ¡£»ä¤â¡Ê¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë³§¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°Õ³°¤È¡¢ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£³§¤Ë¤âÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºßÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÇðÌÚ¤Î¼¡¤¬12´üÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö»ä¤¬AKB¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤È¤«¤â¤¤¤è¤¤¤èÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤À¡Ä¶¦ÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬1¸Ä¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«µÔ¡£¡ÖÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡Ä15Ç¯º¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃçÎÉ¤¯¡¢Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡ÖËå¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¼º¾Ð¡£¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤âÀèÇÚ¤Ç¤â¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤Ë¤¤¤¿14ºÐ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦È«»³¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÀ¤¼¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢À¸¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤ò¥è¥¤¥·¥ç¡£ÇðÌÚ¤ÎÂç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤Î¸å¡¢MC¤«¤éÇðÌÚ¤Ï³èÆ°16Ç¯ÌÜ¤À¤ÈÄûÀµ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤¨¤Ã!? ¥¦¥½¥Ã!? ¥µ¥ÐÆÉ¤ó¤Ç¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£