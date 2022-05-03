ÃÎ¾²¡¦´Ñ¸÷Á¥ÁøÆñ»ö¸Î¡Öµ¾À·¼ÔÁ´°÷¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡×¡Ö³¤¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎä¤¿¤¯¤Æ¡×Ê¼¸Ë¤Î°äÂ²¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤ÈÅÜ¤ê
¡¡ËÌ³¤Æ»¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç26¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZUµ¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿14¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢4·î29Æü¤Ë¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¾®Ìî»Ô¤ÎÃÝÀî¹¥¿®¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¡¢À¸»Ò¡Ê¤»¤¤¤³¡Ë¤µ¤ó¡ÊÇ¯Îð³ÎÇ§Ãæ¡ËÉ×ºÊ¤Ï¡¢5·î1Æü¤Ë¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¼¡ÃË¡¦ÍºÈ¡Ê¤æ¤¦¤ä¡Ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë ¤È¤È¤â¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤Î30Âå¤ÎÄ¹ÃË¡ÊÊ¼¸Ë¸©ºß½»¡Ë¤¬2Æü¡¢ÂåÉ½¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïµ¾À·¼ÔÁ´°÷¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ï»ö¼Â¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï»ö¸ÎÍâÆü¤Î4·î24ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç´Ñ¸÷Á¥¤Î¾èÁ¥Ì¾Êí¤Ë²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿ôÆü´Ö¤ÏÌ²¤ì¤º¡¢¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¡¢Éã¿Æ¡¦¹¥¿®¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¡¢±¿¹Ò²ñ¼Ò¡¦ÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¤âÎ×¤ó¤À¡£¡ÖÉã¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÏÃ¤ò¡ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¹¥¿®¤µ¤ó¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢À¸»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÍÜËª¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Äï¤ÎÍºÈ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ç¡¢²ÉÌÛ¤Ç¡¢¤³¤Ä¤³¤Ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤ÏÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Î·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¬¡Ö²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾èÁ¥¼Ô¤Î²ÈÂ²¤é¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤¿·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡Ê¤³¤Î¿Í¤Ï¡Ë²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹ÃË¤ÏÀâÌÀ²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖKAZUµ¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÁøÆñ¤·¤¿4·î23Æü¡¢ÅöÆü¤À¤±±¿¹Ô´ÉÍý´ð½à¤ËÈ¿¤·¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï´ð½à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²á¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ç¡¢À¿¼Â¤µ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀÜ¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é¸ÄÊÌ¤Î¼Õºá¤âº£¤À¤Ë¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢²ñ¸«¤Ï·Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î°äÂ²¤È¤âÀâÌÀ²ñ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢³§¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¡¢ÍºÈ¤µ¤ó¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¤é³¤´ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤ÈÄï¤¬¡¢ºÇ¸å¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¼«¤éÂ¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡ÊÎä¤¿¤¯¡Ë¡¢²¹ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡³¤¿å²¹¤ÏÅö»þ¡¢4ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ö¸Î¤Î¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÎ®É¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îä¤¿¤µ¤ÏÉ¹¿å¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¦¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¾èÁ¥¼Ô¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ä¼«±ÒÂâ¡¢µù»Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬·üÌ¿¤ËÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè°ì´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¡ÊËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¡Ë¤Ï2Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤ÇÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Î»öÌ³½ê¤ä·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¤¿¡£¶¯À©ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËÄ¹ÃË¤Ï¡Ö±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤Ç²¿¤¬¤É¤¦¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸åÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦Ë¾¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£