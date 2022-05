このほどオーストラリアのゴルフコースで野生のカンガルーが69歳女性に背後から襲いかかり、何度も踏みつけるなどして裂傷を負わせた。『7NEWS』などが伝えている。

豪クイーンズランド州アランデルにあるゴルフ場「アランデルヒルズ・カントリークラブ(Arundel Hills Country Club)」で4月29日の午前9時過ぎ、プレーを楽しんでいた69歳の女性を突然大きなメスのカンガルーが襲った。

女性はゴルフカートに乗ってコース内を移動していたが、急襲を受けたのはフェアウェイ(ティーイングラウンドからパッティンググリーンまでの間の芝生が刈り揃えられた区域)を歩いている時だった。背後から突然、無防備なままカンガルーに襲われた女性は地面に倒れたが、カンガルーは攻撃をやめず倒れた女性を何度も踏みつけたという。

女性は脚や腕、頭部、顔などに裂傷を負い、駆けつけた救急隊員によってすぐに「ピンダラ私立病院(Pindara Private Hospital)」に搬送された。現在の状態は安定しているとのことだ。

クイーンズランド州で緊急対応や患者の搬送を行う「クイーンズランド州救急車サービス(QAS)」の現場監督者ジョエル・マキューアンさん(Joel McEwan)は、女性が被害にあった時の様子をこのように振り返っている。

「カンガルーはコース脇からやってきて、女性にいきなり襲いかかったようです。」

「彼女はカンガルーの最初の蹴りで地面に倒れた後、カンガルーに何度も踏みつけられ、顔や腕、脚にかなりの裂傷を負っていました。」

「なかでも顎の裂傷が特に深刻で、脂肪組織まで露出していました。」

「女性はかなり動揺していました。大きなカンガルーに襲われたのですから、ショックは相当なものでしょう。」

このゴルフコースには野生のカンガルーが多く生息しており、普段は比較的おとなしいものの「カンガルーによる攻撃はアランデル周辺では前代未聞ということでもない」とジョエルさんは語っている。

今回の事故についてゴルフコースの広報担当者は、事故の調査を行う意向を次のように発表した。

「アランデルヒルズ・カントリークラブはこの悲痛な事故を深く悲しみ、関係者の迅速な回復を願っています。」

「この極めて稀で珍しい事故は、クラブによってさらに調査されるでしょう。」

「しかし、ここはあくまでカンガルーの家(テリトリー)でもあることを我々は忘れてはなりません。今後は共存できるように最善を尽くします。」

ちなみに事故が起きた「アランデルヒルズ・カントリークラブ」では昨年10月、アマチュアゴルファーの女性がティーオフする様子を野生のカンガルーが集団で凝視する姿が動画に捉えられ、話題となっていた。

画像は『ABC News 2022年4月29日付「Woman ‘stomped’ on by kangaroo during attack at Gold Coast golf course」(ABC Gold Coast: Steve Keen)』『Wendy Powick 2021年10月25日付Instagram「Never ever seen this happen before when a whole mob of Kangaroos」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)