Appleは2018年から米国を始めとする国々でより詳細な進化したAppleマップを展開していますが、米ニューヨーク・マンハッタンの5番街のマップが詳細すぎる、と画像を投稿したユーザーのツイートが話題になっています。

Appleは2018年9月に北カリフォルニアで新しくなったマップを初めて公開し、その後ハワイ、南カリフォルニア、米南西部、テキサスおよび湾岸部へとカバー領域を拡げていきました。



2020年10月にはアイルランドと英国でも進化したマップが導入され、最近ではドイツとシンガポールでも新Appleマップが利用可能になりました。



米メディアAppleInsiderの3Dグラフィックデザイナーを務めるApple Tomorrow氏(@Apple_Tomorrow)は、ニューヨーク・マンハッタンの5番街のApple Storeを含むAppleマップのスクリーンショットを投稿し、「あまりに詳細すぎる」とコメントしたところ、大きな反響が寄せられています。



Apple Tomorrow氏の投稿に対して、「Googleマップのほうがさらに上を行っている」とスクリーンショットを共有するユーザーもいますが、同氏は「それは衛星ビューだろう」と、3Dマップとは異なると返信しています。







Appleマップの衛星ビューのスクリーンショットを投稿するユーザーもでてきており、「Appleマップでも衛星ビューなら同じようなもの」とコメントしています。



This is apple maps satellite: just as detailed. The 3D view is amazing with apple. It’s meh with google.

