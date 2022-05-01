¥¹¥¯¥¨¥Ë¡¢¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¥²¡¼¥à¤ÎGW¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¡Á¥É¥é¥¯¥¨¤äFFÅù¤¬ÂÐ¾Ý
¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï2022Ç¯4·î28Æü¡Á2022Ç¯5·î8Æü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÅù¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤ò¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹ Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡§1,220±ß¡Ê33¡ó³ä°ú¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èº¡¡¸¸¤ÎÂçÃÏ¡§1,220±ß¡Ê33¡ó³ä°ú¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡§1,220±ß¡Ê33¡ó³ä°ú¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVIII¡¡¶õ¤È³¤¤ÈÂçÃÏ¤È¼ö¤ï¤ì¤·É±·¯¡§1,840±ß¡Ê33¡ó³ä°ú¡Ë
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÏËÜÊÔ8¥¿¥¤¥È¥ëÅù¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ºÅù¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IV¡Ê3D¥ê¥á¥¤¥¯¡Ë¡§860±ß¡Ê53¡ó³ä°ú¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¡§980±ß¡Ê46¡ó³ä°ú¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IX¡§1,340±ß¡Ê48¡ó³ä°ú¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼X/X-2 HD Remaster¡§2,700±ß¡Ê21¡ó³ä°ú¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XIII¡§1,100±ß¡Ê47¡ó³ä°ú¡Ë
¥Õ¥¡¥ßÄÌÅù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¤ä¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢À»·õÅÁÀâ3¤Ê¤É¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹, ¥Õ¥¡¥ßÄÌ
(seng)