¥ë¡¼¥Ö¥ë¤¬µÞ²óÉü¡¡à´ñºöáÁÕ¸ù¤â»ýÂ³À¤Ëµ¿Ìä
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ÆË½Íî¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÄÌ²ß¥ë¡¼¥Ö¥ë¤¬µÞ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÂÐ¥É¥ë¤ÇÈ¾Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿¯¹¶Á°¤Î¿å½à¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Í¢½Ð´ë¶È¤¬ÆÀ¤¿³°²ß¤ò¶¯À©Åª¤ËÇäµÑ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤ÇÆÀ¤¿³°²ß¤ò¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ë´¹¶â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î?´ñºö?¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤¬¡¢ÀèºÙ¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³°²ß¼ýÆþ¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¡¢»Üºö¤Î»ýÂ³À¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂÐ¥É¥ëÁê¾ì¤Ï¿¯¹¶Ä¾Á°¤Î£²·î£²£³Æü¤Ë£±¥É¥ë¡á£¸£±¥ë¡¼¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Ê¤É¤¬¥í¥·¥¢¤Î¼çÍ×¶ä¹Ô¤ò¹ñºÝ·èºÑÌÖ¤«¤éÇÓ½ü¤·¤¿¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ë¤òÇã¤¤»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬»È¤¦³°²ß½àÈ÷¤ò»ñ»ºÅà·ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆµÞÍî¡££³·î£·Æü¤Ë¤Ï£±£³£¹¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏµÞÂ®¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢£´·î£²£¹Æü¤Ë¤Ï£·£±¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤¬Áê¼¡¤®ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿À©ºÛ¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤¬¤¢¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤Ï£²·î£²£¸Æü¡¢Ïª¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤¬Í¢½Ð¤ÇÆÀ¤¿³°²ß¤Î£¸£°¡ó¤ò£³Æü°ÊÆâ¤Ë¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ë´¹¶â¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÂçÅýÎÎÎá¤òÈ¯Îá¡£¤µ¤é¤Ë£³·î£³£±Æü¤Ë¤Ï¡ÖÈóÍ§¹¥¹ñ¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢Ïª»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¹ØÆþÂå¶â¤ò¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ÇÊ§¤¦¤è¤¦¶¯À©¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ë¡¼¥Ö¥ë¼ûÍ×¤ò¿Í°ÙÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò²¼»Ù¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
²¤½£½ô¹ñ¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹Âå¶â¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÊ§¤¤¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀ©ºÛ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¹¥×¥í¥à¥Ð¥ó¥¯¤ËÀìÍÑ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢Í¢ÆþÂå¶â¤È¤·¤Æ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿³°²ß¤ò¤³¤Î¶ä¹Ô¤¬?ÂåÍý?¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ë´¹¶â¤¹¤ë½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï£±ÆüÅö¤¿¤êºÇÂç£¸²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£°£¹£µ²¯±ß¡Ë¤ò¥¬¥¹Âå¶â¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶â³Û¤¬¥ë¡¼¥Ö¥ë¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤â¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï£´·îÃæ½Ü¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Î²óÉü¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÎÂÐÏªÀ©ºÛ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Îº®Íð¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤ÎÀ©ºÛ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Îµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¤ÎÏª·³¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ÎÁê¼¡¤°È¯³Ð¤ò¼õ¤±¡¢Ïª»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÌó£·³ä¤¬Í¢½Ð¤µ¤ì¤ë²¤½£¤Ç¤ÏÍ¢Æþ½Ì¾®¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë¡£»°É©£Õ£Æ£Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÚÅÄÍÛ²ðÉû¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¬¥¹Í¢½Ð¤Ë¤è¤ë³°²ß¼ýÆþ¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÄÌ²ßËÉ±Òºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ê¹õÀî¿®Íº¡Ë