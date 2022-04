6.7インチディスプレイを搭載すると噂のiPhone14シリーズのベースモデルについて、9to5Macが、Appleは「Plus」を復活させiPhone14 Plusとの名称にするのではないかと伝えています。

9to5Macは、iPhone12シリーズとiPhone13シリーズではディスプレイサイズやモデル構成が同じだったため、名称もナンバリングが変わっただけでそのまま引き継ぎましたが、iPhone14シリーズで新たに6.7インチのベースモデルを追加することから、新たな名称を用いることが考えられると述べています。



その場合、噂されているiPhone14 MaxではなくiPhone14 Plusとし、かつての大人気モデルにあやかってはと提案しています。



これに対してリーカーのShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)は、大画面モデルの名称はPlusからMaxに置き換えられたとし、iPhone14 Plusになる可能性を否定しています。



Even more confusing for consumers. They now confused between the Pro and the Plus.

The “Max” replaced the “Plus” are still the meaning of size on iPhone.

The “Plus” stopped being used since the iPhone 8 Plus, let it died. https://t.co/9OJ6Jd8I8z

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) April 29, 2022