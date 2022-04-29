¡Ø·à¾ìÈÇ¥é¥¸¥Ï¡Ù¡Èµã¤±¤ë¡É¿·Í½¹ð²ò¶Ø¡¡MAN WITH A MISSION¤Î¿·¶Ê¡ÖRain¡×¤¬ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¼ç±é¤¹¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬ËÜÆü¡Ê29Æü¡Ë¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¥·¡¼¥º¥ó1¡¦2¤Î¼çÂê²Î¡¢¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëMAN WITH A MISSION¤¬¼çÂê²Î¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢±Ç²è¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¡ÖRain¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Èµã¤±¤ë¡É¥é¥¸¥Ï¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖRain¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Èµã¤±¤ë¡É¥é¥¸¥Ï¿·Í½¹ð±ÇÁü
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ2015Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¿ÇÎÅÊü¼ÍÀþµ»»Õ¤ÈÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤È¤¤¤¦¡Ö1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÂ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ·ºÍÊü¼ÍÀþµ»»Õ¡¦¸Þ½½ÍòÍ£¿¥¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤¤¤ª¤ê¡ËÌò¤Î·¦ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Å½Õ°É¡Ê¤¢¤Þ¤«¤¹¡¦¤¢¤ó¡ËÌò¤ÎËÜÅÄÍã¡¢¹À¥ÍµÇµ¡Ê¤Ò¤í¤»¡¦¤Ò¤í¤Î¡ËÌò¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤Û¤«¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢±óÆ£·û°ì¡¢ÉÍÌî¸¬ÂÀ¡¢´Ý»³ÃÒ¸Ê¡¢ÌðÌîÀ»¿Í¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¡¢üâÅèÀ¯¹¨¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¡¢ÏÂµ×°æ±Ç¸«¤é¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ºê°é»°Ïº¡¢¼ã·îÍ¤Èþ¡¢¸¶Æü½Ð»Ò¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡¢¸¶Æü½Ð»Ò¡¢¥¥à¥éÎÐ»Ò¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤Î¼çÂê²Î¡ÖMore Than Words¡×¤Ï¡¢¡È¥é¥¸¥Ï¡É¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ÀÁö´¶¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¡ÖRain¡×¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖRain¡×¡á¡Ö±«¡×¤Ï¡¢ËÜºî¤Î½ÅÍ×¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ºê¤È¼ã·î±é¤¸¤ë·½²ð¤È²Æ´õ¤Î¹â¶¶É×ÉØ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀKamikaze Boy¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢³Ú¶Ê¤òºîÀ®¡£ÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤È²ÎÀ¼¤Ï¡¢ËÜÊÔ´Õ¾Þ¸å¡¢¤è¤ê¶»¤ËÇ÷¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¿·Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖRain¡×¤Î³Ú¶Ê¤È¶¦¤Ë¡¢´Å½ÕÁí¹çÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¹â¶¶É×ÉØ¡Ê»³ºê¡¦¼ã·î¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÊÔ½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É×ÉØ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤ë¡È¥Á¡¼¥à¥é¥¸¥Ï¡É¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉ×¡¦·½²ðÌò¤Î»³ºê¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê°É¡ÊËÜÅÄ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Í£¿¥¡Ê·¦ÅÄ¡Ë¤È¡¢¡ÖÍ£¿¥¡ª¡×¤È¶«¤Ö°É¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¤ä¤Ã¤È¿ÊÅ¸¤¬!?¡¡Î¥Åç¤Ç¤ÎÆæ¤Î´¶À÷¾É¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦72»þ´Ö¡¢¥Æ¥í»ö·ï¤äSIT¡Ä ¡È¥Á¡¼¥à¥é¥¸¥Ï¡É¤Ï¿ô¡¹¤Î¡ÈÊÉ¡É¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£
¢£MAN WITH A MISSION¡Ê¢¨ÂåÉ½¤·¤ÆKamikaze Boy¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥ÎµÓËÜ¥òÁ´¥ÆÆÉ¥Þ¥»¥ÆÄº¥¤¥¿¸å¡¢¥Ê¥¼¥«¥¹¥°¥Ë¥³¥Î³Ú¶Ê¥Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥¬Æ¬¥ÎÃæ¥ËÎ®¥ì¥ÆÍè¥Þ¥·¥¿¡£Çº¥ó¥À¥Î¥Ç¥¹¥¬¡¢¥»¥Ã¥«¥¯¥Ê¥Î¥ÇÌÞÂÎÌµ¥¤¥È»×¥¤¡¢¼çÂê²Î¥È¥ÏÊÌ¥Ë¡¢¥½¥³¥ÇÉâ¥«¥ó¥À¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥«¥é²þ¥á¥Æ³Ú¶Ê¥òºî¥ê´°À®¥·¥¿¥Î¥¬¡¢¥³¥Î¡ÖRain¡×¥Ç¥¹¡£¥Þ¥µ¥Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¥Ç¥¢¥ê¥Þ¥¹¥¬¡¢±Ç²è¥ò¸«½ª¥ï¥Ã¥¿Í¾±¤¥È¶¦¥Ë¡¢¥â¥·¥¯¥Ï±Ç²è¥ò´Ñ¥ëÁ°¥Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥È¥·¥Æ¥³¥Î¡ÖRain¡×¥âÄ°¥¤¥ÆÄº¥±¥¿¥é´ò¥·¥¤¥Ç¥¹¡ª