·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù2023Ç¯½é²Æ¤Ë2ÉôºîÏ¢Â³¸ø³«¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù¤¬¡¢2023Ç¯½é²Æ¤ËÁ°¡¦¸åÊÔ2ÉôºîÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡ÙÆÃÊó
¡¡¸¶ºî¤ÎÉðÆâÄ¾»Ò¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬²ÚÎï¤ËÊÑ¿È¤·Àï¤¦°¦¤ÈÀµµÁ¤ÎÊª¸ì¡£1992Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£97Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤â40¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCrystal¡Ù¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£21Ç¯¤Ë¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óEternal¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯2022Ç¯¤ÏÏ¢ºÜ³«»Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡È¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«ÊÔ¡É¡£¿·¤¿¤Ê¤ëÅ¨¡È¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«¡É¤¬½Ð¸½¡£¼¡¡¹¤ÈÃç´Ö¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¿¤Á¤ÏºÆ¤ÓÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤òÁ°¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´é¤ò¾å¤²Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Î¤«¡¢¼«¤é¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤âÇÛ¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤¬ËÂ¤®¤À¤¹Êª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡È»×¤¤¡È¤Ø¤ÎÁÛÁü¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤äÃç´Ö¤òÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¿¤¦¤µ¤®¤¬¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Àï¤¤¤ò·è°Õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯½é²Æ¡¢2ÉôºîÏ¢Â³¸ø³«¡£