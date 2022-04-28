¿ÀÈøÉö¼î¡¢Ìò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¡Ö¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¡¼Âºß¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷Ìò¤Ç¿·¶ÃÏ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÊ¡ËÜè½»Ò¡¢A¤§¡ªgroup¡¿´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢½©»³½ã´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò½é¤á¤Æ±é¤¸¤Æ¡¢Ìò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¡Ö¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤òÆÃ·±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ÀÈøÉö¼î
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ°æÍ³Íü»Ò¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾®Àâ¡Ö20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë ´ñÀ×¤Î¹ðÊÌ¼°¡¢°ìÆü¤À¤±¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¡¦¿áÁÕ³ÚÉô¤Îå«¤¬À¸¤ó¤À´õË¾¤È´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤ò¼Â¼Ì²½¡£²»³Ú¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢20ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿ÅÁÀâ¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¡¦ÀõÌîÂçµÁ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¿ÀÈø¤ÏËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¼Âºß¤ÎÊý¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤«¡¢ÂçµÁ¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¿ÀÈø¤Ï¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ò¼Â±é¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï2¡Á3¥õ·îÎý½¬¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡ÖÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤â°·¤¤Êý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¹¤«¤¤³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤«!?¡¡ÌÌÇò¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÆñ¤·¤¤¡Ù¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¶ìÏ«¤òÅÇÏª¡£²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡ÖËÍ¤â¼ÂºÝÃæ³Ø¤Î¤È¤¤Ë¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Æ¡Ø¹çÁÕ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¡ª¡Ù¤ÈÊÌ¤ÎÍ§Ã£¤¬¸Æ¤Ó¤ËÍè¤¿¤ê¤È¤«¡¢¹çÁÕ¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÍ¤¬Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¤ò¤â¤¦°ì²ó¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë164¿Í¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤¬½¸¤¤¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö»ÔÁ¥soul¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸½Ìò¤Î»ÔÁ¥¿áÁÕ³ÚÉô¤Î±éÁÕ¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£¡¡±Ç²è¡Ø20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢5·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£