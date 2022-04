アマゾンジャパン合同会社は、同社の映像配信サービス「Amazonプライムビデオ」で2023年に提供する予定のオリジナル番組『復活!風雲!たけし城(仮題)』について、TBS系列のテレビ局で放送されたオリジナル版による1980年代の熱狂を伝える特別映像を4月28日(木)に公開した。あわせて、TBS公式の番組紹介ページでは新たなたけし城の攻略に挑戦したい参加者の募集もスタートしている。

『復活!風雲!たけし城』は、1986年から89年にかけて空前のブームを巻き起こし、150以上の国と地域で放映された伝説的なアトラクション系バラエティ番組『風雲!たけし城』を34年ぶりに復活させる番組である。番組では毎回、ビートたけし氏が城主を務める難攻不落のたけし城を目指し、約100名の一般人からなる挑戦者たちがさまざまな仕掛けが施されたゲームに挑戦。泥や水のなかに落ち、ぐちゃぐちゃになりながらもたけし城の天守閣を目指していくものであった。

オリジナル版はファミリーコンピュータ向けの体感型タイトル『ファミリートレーナー 突撃!風雲たけし城』(1987)としてゲーム化されたほか、最大60人で遊ぶパーティーゲーム『Fall Guys: Ultimate Knockout』をはじめ、後世の作品にも影響を及ぼしている。今回の発表によると、制作はオリジナル版と同じくTBSが担当しているという。

番組でプロデューサーを務める片山剛氏は、令和の最新技術でよみがえるアトラクションの数々について「そう易々とは突破できない仕掛けが満載。果たしてどれだけの挑戦者たちが難所を突破して、天高くそびえ立つたけし城にたどり着けるのか?ハードな分、攻略できた時の興奮はひとしお。子供の頃、泥んこになって本気で遊んだ楽しさや興奮が、現代版『風雲!たけし城』で蘇ります!」と注目ポイントを語っている。

参加者の一次応募は5月8日(日) 23時59分まで受け付けているようなので、新たなるたけし城に挑戦してみたい人はふるって応募しておくとよいだろう。

全世界に大ブームを巻き起こした、日本発の伝説的アトラクション系バラエティ番組

Amazon Original 『復活!風雲!たけし城(仮題)』

Prime Video が TBS『風雲!たけし城』の復活版を製作決定

2023 年より全世界独占配信予定

日本と世界を虜にした、あの“たけし城”が、更にパワーアップ!

今こそ集え!難攻不落の“たけし城”に挑まんとする、勇気ある挑戦者たちよ!!

《挑戦者たちの奮闘に思わず手に汗握る、オリジナル版特別映像解禁》

Prime Video は、Amazon Original 番組『復活!風雲!たけし城(仮題)』を、2023 年よりプライム会員向けに全世界独占配信予定です。

80 年代に空前のブームを巻き起こし、海外でも熱狂的なファンを生んだ視聴者参加型アトラクション系バラエティ番組『風雲!たけし城』。毎回約 100 名の一般人からなる挑戦者たちが、ビートたけしさんが城主を務める難攻不落のたけし城を目指して、様々な仕掛けが施されたゲームに挑戦。泥だらけ、水浸しになりながらたけし城を目指す挑戦者たちの姿に、世界中が湧きました。そんな伝説的なバラエティ番組が、『復活!風雲!たけし城(仮題)』として 34 年ぶりに Prime Video で蘇ります。そしてこの度、当時の熱狂を映し出した特別映像が解禁となりました。

『復活!風雲!たけし城(仮題)』オリジナル版特別映像 YouTube リンク

https://youtu.be/3maK6mbsbuA

数多の挑戦者たちが涙を飲んだ、あの“竜神池”が更に進化!?

早くも挑戦者たちを募集中!

「行けー!!」という、谷隊長こと谷隼人氏のお馴染みの号令と共に始まるその映像には、今なお色あせない当時の挑戦者たちの奮闘が映し出されています。

水に浮かんだ偽石を見分けながら対岸まで渡る“竜神池”や、回転しながら進む大きなキノコにしがみ付きゴールを目指す“キノコでポンなど、ユニークでバラエティ溢れる難関ゲームに果敢に挑む挑戦者たち。ある者はバランスを崩して池に落ち、またある者は勢い余って顔から泥に突っ込むなど、大の大人たちが本気になってたけし城に挑む姿は、見るものを笑いと興奮の渦に巻き込みます。

注目は、映像の中でクッキリと映し出される“史上最大規模のパワーアップ”の文字。Prime Video 版のたけし城では、新たな挑戦者たちを待ち受ける数々の難関ゲームが、劇的な進化を遂げる予定です。これまで数多の精鋭たちの行く手を阻み、たけし城を難攻不落たらしめてきた数々の罠。スケールも巧妙さも更にパワーアップしたたけし城を舞台に、いったいどんな熱いドラマが生まれるのでしょうか。

更に制作の TBS では、公式ページにて早くも挑戦者を募集中。令和の時代に蘇った、新たなたけし城を攻略せんとする、命知らずな勇者候補を待ち受けています。

『復活!風雲!たけし城(仮題)』参加者募集 TBS 公式ページ

https://www.tbs.co.jp/TakeshisCastle2023/ 「挑戦者たちを待ち受ける“竜神池”や“ジブラルタル海峡”が、令和の最新技術で蘇ります!よりパワーアップしたゲームの数々は、そう易々とは突破できない仕掛けが満載。果たしてどれだけの挑戦者たちが難所を突破して、天高くそびえ立つたけし城にたどり着けるのか?ハードな分、攻略できた時の興奮はひとしお。子供の頃、泥んこになって本気で遊んだ楽しさや興奮が、現代版『風雲!たけし城』で蘇ります!世界中のファンの方々に楽しさと感動をお届けしたいと思いますので、来年の配信を楽しみにお待ちください。」

(制作・TBS 片山剛プロデューサー)

挑戦者たちを待ち受ける数々の難関と、思わず手に汗を握る熱い展開。果たしてどのような精鋭たちが誕生するのか?Prime Video が空前のスケールでお贈りする、『復活!風雲!たけし城(仮題)』は 2023 年より全世界独占配信予定です。

概要

タイトル:『復活!風雲!たけし城(仮題)』配信開始日:Prime Video にて、2023 年より全世界独占配信予定

