¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤â¡È¤¤¤¤²»¡É¡£Noble Audio¿·´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÖFALCON ANC¡×
¥¨¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢ÊÆNoble Audio¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°(NC)µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖFALCON ANC¡×¤ò5·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï19,800±ßÁ°¸å¤ò¸«¹þ¤à¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤ò4·î28Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
FALCON ANC
¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼(IEM)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹âµé¥¤¥ä¥Û¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡¦Noble Audio(¥Î¡¼¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª)¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£2·î¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÈ¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎFALCON¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²»¼Á¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤ÆNCµ¡Ç½¤òºÜ¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢FALCON ANC¤Ï¡Öº£¡¢TWS(´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó)¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¤Êµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢⾳¼ÁÅª¤Ê¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À½ÉÊ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥Õ¥£¡¼¥É¥Õ¥©¥ï¡¼¥ÉÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤È¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÁõÃå»þ¤Î³°¼ªÆ»¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤ÎNC¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¥Î¥¤¥ºÍÞÀ©¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥Ò¥¢¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£NC¸ú²Ì¤È³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤Î²»ÎÌ¤Ï¤É¤Á¤é¤â3ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
FALCON ANC¤òÁõÃå¤·¤¿¤È¤³¤í
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢PUÁØ¤È¥Á¥¿¥óÁØ¤Î2ÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿10mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¡ÖDual-Layered Titanium Driver¡×¡£½éÂåFALCON¤äFALCON 2¤Ï6mm·Â¤Î¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂç¸ý·Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ½¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹â°èºÆÀ¸¸Â³¦¤¬½¾Íèµ¡¤Ç¤Ï24kHz¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌó2ÇÜ¤Î42kHz¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î²ÄÄ°°è¤Ç¤¢¤ë20kHz¤Þ¤Ç¤ÎÂÓ°è¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÄ¤é¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Noble Audio¤Î¡ÈWizard¡É¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥ë¥È¥óÇî»Î¤Ë¤è¤ë²»¼Á¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖNC¥ª¥ó/¥ª¥Õ»þ¤ä¥Ò¥¢¥¹¥ë¡¼¥ª¥ó»þ¤ÎÂÓ°è¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤ò¶Ë⼒ÍÞ¤¨¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾ÁêÅö¤Î¹â²»¼Á¤Ê96kHz/24bit¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÅÁÁ÷¤ä¡¢Ä¶ÄãÃÙ±äÅÁÁ÷¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¨¤ë¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Î¿·µ»½Ñ¡ÖSnapdragon Sound¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£32kHz¤Î²»À¼ÄÌÏÃÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ëaptX Voice¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÂÐ±þÃ¼Ëö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾å¼Á¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¡×¤È¡ÖÄÌÏÃÉÊ¼Á¤â¡È¤¤¤¤²»¡É¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
FALCON ANC¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¥¤¥ä¥Û¥ó·Á¾õ¤âÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÏÃÀÇ½¤ÈÁàºîÀ¤ò¶¯²½¡£½ÄÄ¹¤ÎËÜÂÎ¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ë»Ø¸þÀ¥Þ¥¤¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥ë·¿¤Ê¤¬¤é°µÇ÷´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤âÄÉµá¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢³Æ¼ïµ¡Ç½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÏIPX4ËÉ¿å»ÅÍÍ¡£
FALCON ANC¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎFALCON¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½ÄÄ¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Bluetooth SoC¤Ï¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡ÖQCC3056¡×¤Ç¡¢Bluetooth 5.2¤Ë½àµò¡£¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC/AAC/aptX/aptX Adaptive(96kHz/24bit)¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÄãÃÙ±ä¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÃÙ±ä¤òÍÞ¤¨¤ëaptX Adaptive Low Latency¥â¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÌµÀþÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢FALCON¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖHigh Precision Connect Technology¡×¤Ï¡Ö3¡×¤Ë¿Ê²½¡£¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿Æµ¡¤È»Òµ¡¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÊÒ¸º¤ê¤âËÉ¤°¡ÖTrueWireless Mirroring¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£2Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£
Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏÌó8.5»þ´Ö(ANC¥ª¥Õ¡¢SBCÀÜÂ³¡¢²»ÎÌ60%»þ)¤Ç¡¢²»ÎÌ100%¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó6»þ´Ö²»³Ú¤òÄ°¤±¤ë¡£ÉÕÂ°¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ï¹âÂ®¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£NC¤ä³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¥ª¥ó/¥ª¥Õ¡¢NC¸ú²Ì¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÁàºî¤¬¹Ô¤¨¤ë¡¢FALCON ANCÀìÍÑ¥¢¥×¥ê(iOS/AndroidÍÑ)¤ò¿·¤¿¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢UI¤äÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ï½¾Íè¤Î¤â¤Î¤«¤é°ì¿·¤·¤¿¡£
ÉÕÂ°¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ï¹âÂ®¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ
¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹(S/M/L¥µ¥¤¥º)¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¹â°è¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°»þ¤Ë¼ª¤«¤éÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡¢·Á¤Î°Û¤Ê¤ë2¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤âÆ±º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤ÏSpinfitÀ½TWSÍÑ¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÖCP360-F¡×(ÊÆFCCÇ§²ÄºÑ¤ß°åÎÅ¥°¥ì¡¼¥É¥·¥ê¥³¥óºÎÍÑ)¤òÄÉ²Ã¤ÇÆ±º¤¹¤ë¡£¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿¤È¤³¤í