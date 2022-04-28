¾®ÁÒÍ¥»Ò¤Î¹ðÇò¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤è¡×¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤â¥É¥ó°ú¤ Í§¿Í¤Î¼«Âð¤ò¾¡¼ê¤ËÁÝ½ü¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬ÊªµÄ¤Ë
¡¡28Æü¤Î¡Ø¥Ý¥Ã¥×UP!¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬½Ð±é¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Î²È¤ò¾¡¼ê¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤ªÂê¤ò¸µ¤ËµÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ?¤â¤ä¤â¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë²È¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¡¡¤¢¤ê?¡¡¤Ê¤·?¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°Õ¸«¤ÏÈ¾¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡>>¡Ø¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¥²¥¹¥È¾®ÁÒÍ¥»Ò¤Ë¡Ö¤â¤¦¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¸·¤·¤¤À¼ »³·Á¸©Ì±¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹?<<
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡ÖµÕ¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£Â¾¿Í¤¬¼«Âð¤Î¤É¤ÎÉô²°¤ò³«¤±¤Æ¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¾¡¼ê¤Ë³«¤±¤Æ°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃç¤Î¤¤¤¤Í§¤À¤Á¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÁÝ½ü¤È¤«¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¼«Ê¬¤âÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÉ¹¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ó¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤È¤«¡×¡Ö¤Þ¤ÊÈÄ¤È¤«¥«¥ÓÀ¸¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿å²ó¤ê¤ò¾¡¼ê¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¸À¤¤¡¢Í§¿Í¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤è¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÁÒ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡ÖËÜÅö¤ËÃç¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄÌÈÎ¤Ç¡¢ÌÀÆüÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª²È¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤«Íê¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤Î²È¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍÑÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¼êÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÈÂ¼¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥ä¥Ð!¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡£Ë»¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Æ¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾®ÁÒ¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤â¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤¬¼è¤Ã¤¿¡ÖÂ¾¿Í¤Î²È¤ò¾¡¼ê¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¡×¤¬17%¡¢¡Ö¤Ê¤·¡×¤¬83%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£