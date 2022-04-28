ABEMAにて、2022年5月1日（日）より今クール注目のラブコメアニメを5週連続で振り返り一挙放送する「恋がはじまる日から始めるラブコメ強化月間」が開催される。

【放送】『かぐや様は告らせたい』1期一挙

5月1日（日）の“恋（こい）がはじまる日”からスタートする本企画では、2022年4月より放送を開始した新作春アニメより、注目のラブコメアニメ4作品をピックアップ。『阿波連さんははかれない』『可愛いだけじゃない式守さん』『カッコウの許嫁』『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』を5月1日（日）より3週にかけて順次振り返り一挙放送するほか、第4週目、第5週目には『阿波連さんははかれない』『可愛いだけじゃない式守さん』をそれぞれ最新話まで再び振り返り一挙放送する。

さらに第3週目には、5月9日（月）の“告白の日”に合わせた特別一挙放送も。「告白の日SP」と題し5月9日（月）に『かぐや様は告らせたい』第1期＆第2期＋OVAを全話一挙放送するほか、5月13日（金）に、現在放送中の第3期『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』を振り返り一挙放送する。

■「恋がはじまる日から始めるラブコメ強化月間」概要

【WEEK1】恋がはじまる日SP

▼『阿波連さんははかれない』#1〜5振り返り一挙放送

(C)水あさと／集英社・BILIBILI

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2022年5月1日（日）午後2時〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BPZKwexqgSTCJT

※放送後、翌日夜11時59分まで#1〜5を無料で視聴可能

▼『可愛いだけじゃない式守さん』#1〜4振り返り一挙放送

(C)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2022年5月1日（日）夜7時30分〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CgVVF9tD2BqMc3

※放送後、翌日夜11時59分まで#1〜4を無料で視聴可能

【WEEK2】

▼『カッコウの許嫁』#1〜3振り返り一挙放送

(C)吉河美希・講談社／カッコウの許嫁製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2022年5月8日（日）夜6時50分〜、夜8時10分〜

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8Q8UfoGAT558U7

（URLは夜8時10分〜の回）

※配信後、翌日夜11時59分まで#1〜3を無料で視聴可能

【WEEK3】

▼告白の日SP『かぐや様は告らせたい』第1期＆第2期 超一挙放送

『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』全話一挙放送

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2022年5月9日（月）昼12時30分〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CgVVFn4mVE5S5d

※放送後1週間、全話無料で視聴可能

『かぐや様は告らせたい？〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』全話＋OVA一挙放送

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2022年5月9日（月）夜6時〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BPZKvkHRdhWUHD

※リアタイ限定無料放送

▼『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』#1〜5振り返り一挙放送

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2022年5月13日（金）夜8時40分〜

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/8Q8UeHBLdvEXAf

※放送後1週間、#1〜3を無料で視聴可能

【WEEK4】

▼『可愛いだけじゃない式守さん』#1〜6振り返り一挙放送

(C)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1〜6

放送日時：2022年5月21日（土）夜7時20分〜

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8QPF3ctVPafYsH

※放送後、翌日夜26時30分まで#1〜6を無料で視聴可能

放送日時：2022年5月22日（日）午後1時〜

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8QPF63SN3QSKzw

放送チャンネル：ともにABEMAアニメチャンネル

【WEEK5】

▼『阿波連さんははかれない』#1〜8、#1〜9振り返り一挙放送

(C)水あさと／集英社・BILIBILI

＜放送日時＆番組URL＞

・#1〜8

放送日時：2022年5月28日（土）夜6時30分〜

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8T8i1mhSSK77hh

※放送後1週間、#1〜3を無料で視聴可能

・#1〜9

放送日時：2022年5月29日（日）午前9時〜

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8T8i4WXxi4s7DH

放送チャンネル：ともにABEMAアニメチャンネル

※放送後1週間、#1〜3を無料で視聴可能