『式守さん』『阿波連さん』『カッコウの許嫁』『かぐや様』を5週連続振り返り一挙放送！
ABEMAにて、2022年5月1日（日）より今クール注目のラブコメアニメを5週連続で振り返り一挙放送する「恋がはじまる日から始めるラブコメ強化月間」が開催される。
5月1日（日）の“恋（こい）がはじまる日”からスタートする本企画では、2022年4月より放送を開始した新作春アニメより、注目のラブコメアニメ4作品をピックアップ。『阿波連さんははかれない』『可愛いだけじゃない式守さん』『カッコウの許嫁』『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』を5月1日（日）より3週にかけて順次振り返り一挙放送するほか、第4週目、第5週目には『阿波連さんははかれない』『可愛いだけじゃない式守さん』をそれぞれ最新話まで再び振り返り一挙放送する。
さらに第3週目には、5月9日（月）の“告白の日”に合わせた特別一挙放送も。「告白の日SP」と題し5月9日（月）に『かぐや様は告らせたい』第1期＆第2期＋OVAを全話一挙放送するほか、5月13日（金）に、現在放送中の第3期『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』を振り返り一挙放送する。
■「恋がはじまる日から始めるラブコメ強化月間」概要
【WEEK1】恋がはじまる日SP
▼『阿波連さんははかれない』#1〜5振り返り一挙放送
(C)水あさと／集英社・BILIBILI
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2022年5月1日（日）午後2時〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BPZKwexqgSTCJT
※放送後、翌日夜11時59分まで#1〜5を無料で視聴可能
▼『可愛いだけじゃない式守さん』#1〜4振り返り一挙放送
(C)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2022年5月1日（日）夜7時30分〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CgVVF9tD2BqMc3
※放送後、翌日夜11時59分まで#1〜4を無料で視聴可能
【WEEK2】
▼『カッコウの許嫁』#1〜3振り返り一挙放送
(C)吉河美希・講談社／カッコウの許嫁製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2022年5月8日（日）夜6時50分〜、夜8時10分〜
配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8Q8UfoGAT558U7
（URLは夜8時10分〜の回）
※配信後、翌日夜11時59分まで#1〜3を無料で視聴可能
【WEEK3】
▼告白の日SP『かぐや様は告らせたい』第1期＆第2期 超一挙放送
『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』全話一挙放送
(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2022年5月9日（月）昼12時30分〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CgVVFn4mVE5S5d
※放送後1週間、全話無料で視聴可能
『かぐや様は告らせたい？〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』全話＋OVA一挙放送
(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2022年5月9日（月）夜6時〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BPZKvkHRdhWUHD
※リアタイ限定無料放送
▼『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』#1〜5振り返り一挙放送
(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2022年5月13日（金）夜8時40分〜
放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/8Q8UeHBLdvEXAf
※放送後1週間、#1〜3を無料で視聴可能
【WEEK4】
▼『可愛いだけじゃない式守さん』#1〜6振り返り一挙放送
(C)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
・#1〜6
放送日時：2022年5月21日（土）夜7時20分〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8QPF3ctVPafYsH
※放送後、翌日夜26時30分まで#1〜6を無料で視聴可能
放送日時：2022年5月22日（日）午後1時〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8QPF63SN3QSKzw
放送チャンネル：ともにABEMAアニメチャンネル
【WEEK5】
▼『阿波連さんははかれない』#1〜8、#1〜9振り返り一挙放送
(C)水あさと／集英社・BILIBILI
＜放送日時＆番組URL＞
・#1〜8
放送日時：2022年5月28日（土）夜6時30分〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8T8i1mhSSK77hh
※放送後1週間、#1〜3を無料で視聴可能
・#1〜9
放送日時：2022年5月29日（日）午前9時〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8T8i4WXxi4s7DH
放送チャンネル：ともにABEMAアニメチャンネル
※放送後1週間、#1〜3を無料で視聴可能