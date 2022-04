先週末(4月22日〜4月24日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ドリームワークス・アニメーションの映画『バッドガイズ』が興行収入2,395万0,245ドル(約29億円)で首位デビューを果たした。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル120円計算)

泣く子も黙る天才的スリのミスター・ウルフをリーダーとする怪盗集団の活躍をコミカルに描いた同作。ボイスキャストにはミスター・ウルフ役のサム・ロックウェルをはじめ、アンソニー・ラモス、オークワフィナ、ザジー・ビーツら豪華メンバーが集っている。この春は『ソニック・ザ・ムービー/ソニック vs ナックルズ』『SING/シング:ネクストステージ』など子供向けのタイトルが好調で、『バッドガイズ』もそれらに続き、公開2週目の『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』から1位の座を奪取するサプライズを演じた。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は、前回から66.8%の大幅ダウンとなる興収1,400万2,190ドル(約17億円)で3位に。北米では苦戦しているが海外では比較的好調で、世界興収は2億8,102万64ドル(約337億円)に達している。世界興収のうち、海外興収は実に75.8%を占めている。

4位には、『ライトハウス』のロバート・エガース監督によるバイキング映画『ザ・ノースマン(原題) / The Northman』が興収1,229万800ドル(約15億円)で初登場。ニコラス・ケイジがニコラス・ケイジを演じたアクションコメディー『ジ・アンベアラブル・ウェイト・オブ・マッシブ・タレント(原題) / The Unbearable Weight of Massive Talent』は興収713万1,703ドル(約9億円)で5位デビューだった。(編集部・市川遥)

4月22日〜4月24日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『バッドガイズ』

2(2)『ソニック・ザ・ムービー/ソニック vs ナックルズ』

3(1)『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

4(初)『ザ・ノースマン(原題) / The Northman』

5(初)『ジ・アンベアラブル・ウェイト・オブ・マッシブ・タレント(原題) / The Unbearable Weight of Massive Talent』

6(4)『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(原題) / Everything Everywhere All at Once』

7(3)『ザ・ロストシティ』

8(5)『ファーザー・スチュー(原題) / Father Stu』

9(6)『モービウス』

10(7)『アンビュランス』