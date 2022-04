映画『X エックス』が7月8日(金)に公開されることが決定。あわせて、ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

『X エックス』は、『サクラメント 死の楽園』などで知られるタイ・ウエスト監督がメガホンをとり、製作・脚本も手がける最新作。『ヘレディタリー/継承』『ミッドサマー』などで知られるスタジオA24が製作するホラー映画だ。

物語の舞台は1979年のテキサス。女優のマキシーンとそのマネージャーであるウェイン、ブロンド女優のボビー・リンと俳優のジャクソンは自主映画監督の学生RJと、その彼女で録音担当の学生ロレインと映画撮影のために借りた農場へ向かう。農場で彼らを待ち受けたのは、みすぼらしい老人ハワード。彼らを宿泊場所として提供した納屋へ案内する。一方、マキシーンは、母屋の窓ガラスからこちらを見つめる老婆と目があってしまう。3組のカップルが踏み入れたのは、史上最高齢の殺人鬼夫婦が棲む家だった。

(C)2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

解禁されたビジュアルの一つは、斧を握りしめて視線を送るミア・ゴス演じるマキシーンをフィーチャー。ミア・ゴスの前には、バリケードのように張られた板で「X」の文字が形作られている。また、もう一方のビジュアルでは、クロスした女性と思しき脚の間を覗くと、屋敷から老婆がこちらを見つめるデザインが採用されている。

また、解禁された第一弾予告編では、3組のカップルが映画撮影のために訪れた農場で次々と悪夢のような出来事に襲われる様子が切り取られている。

『X エックス』7月8日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。