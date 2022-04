交通事故に遭った『スーパーナチュラル』ジャレッド・パダレッキ、無事に回復中！

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のジャレッド・パダレッキがひどい交通事故にあったというニュースは先日お伝えしたとおりだが、現在は無事回復中にあることを本人が報告した。米TVLineが伝えている。

4月24日(日)、米ニュージャージー州で開催された『SUPERNATURAL』公式コンベンションに二人揃って出席予定だったウィンチェスター兄弟役のジェンセン・アクレスとジャレッド。しかしジャレッドは、イベント直前に欠席することをツイート。イベント当日、ジェンセンがジャレッドの代わりに欠席の理由を明かし「(ジャレッドは)とてもひどい交通事故に遭った。運転席ではなく助手席にいたんだけど、生きているのが幸運なほどだよ」と、交通事故に遭い療養中であることを説明した。

さらに「もしSNSとか機会があれば、愛を送ってあげてほしい。そしたらすぐに僕らの元に戻ってくるはず」と呼びかけると、SNS上には心配するファンからジャレッドに向けて回復を祈るコメントの数々が送られていた。

こうしたファンの思いはきちんと届いたようで、ジャレッドは無事を伝えるため、一枚の写真と共にTwitterを更新。そこには娘オデットちゃんと並び、元気そうに微笑むジャレッドの姿があった。キャプションでは、「やあ、みんな! 溢れんばかりの愛をくれたみんなに感謝したい。僕は確実に回復中で、今週後半あたりには撮影に戻れたらいいなと思ってる。愛してくれる人に囲まれて、最高のケアを受けられて、僕はラッキーだよ。だからみんなに感謝してる」と感謝の思いを伝えていた。

Hey y’all! I want to thank everyone for the outpouring of love. I’m definitely on the mend and hoping to return to filming later this week. I’m so lucky to have had the best care and be surrounded by people who love me. So grateful for everyone #SPNFamily #WalkerFamily #AKF pic.twitter.com/TF1C73sbX8

- Jared Padalecki (@jarpad) April 26, 2022