Amazon Prime Video の5月のラインナップが27日に発表。洋画ではダニエル・クレイグ主演『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』、邦画では永瀬廉主演『真夜中乙女戦争』などが配信となる。

『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』は「007」シリーズ25作目で、『007／カジノ・ロワイヤル』から15年にわたって6代目ボンドを演じたダニエル・クレイグにとって、シリーズ最後の作品。コロナ禍で度々の延期を経て、昨年10月に公開されると初週は土日2日間で動員28万2,000人、興行収入4億3,100万円を記録。最終的には興行収入27.2億円となり、2021年に公開された洋画で『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』に続いて2位の成績となった。『007 スペクター』（2015）のレア・セドゥがボンドガールを続投し、新ボンドガールにキューバ出身女優アナ・デ・アルマス、悪役サフィンに『ボヘミアン・ラプソディ』のオスカー俳優ラミ・マレックがふんした。

洋画ではそのほか『プロミシング・ヤング・ウーマン』『17歳の瞳に映る世界』『ライトハウス』『すべてが変わった日』などが見放題独占配信に。『プロミシング・ヤング・ウーマン』は、か明るい未来を約束された若い女性（＝プロミシング・ヤング・ウーマン）であった主人公（キャリー・マリガン）の復讐劇で、第93回アカデミー賞で作品、監督、主演女優など5部門にノミネートされ脚本賞を受賞した。

邦画では、Fの同名小説を永瀬廉主演で実写映画化した『真夜中乙女戦争』、『岬の兄妹』の片山慎三監督が佐藤二朗を主演に迎えたサスペンス『さがす』、韓国ドラマをリメイクした坂口健太郎主演ドラマの劇場版『劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班』、三浦春馬さんが五代友厚を演じた幕末青春群像劇『天外者』などを配信。

見放題独占配信は、Prime Video独占で見放題配信しているプライム会員が見放題の作品（Prime Video以外のサービスでも配信される可能性あり）。独占配信は、Prime Video独占で一定期間配信しているプライム会員が見放題の作品を指す。ラインナップは下記の通り。（編集部・石井百合子）

2022年5月新着予定コンテンツ一覧※配信開始日は変更になる可能性があります

●洋画

5月1日（日）

『ズーム／見えない参加者』

『テスラ エジソンが恐れた天才』

5月7日（土）

『17歳の瞳に映る世界』＊見放題独占配信

『すべてが変わった日』＊見放題独占配信

『プロミシング・ヤング・ウーマン』＊見放題独占配信

5月9日（月）

『ライトハウス』 ＊見放題独占配信

5月10日（火）

『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』＊見放題独占配信

5月21日（土）

『ガンズ・アキンボ』

5月27日（金）

Amazon Original 『友情にSOS』＊午前9時より独占配信

●邦画

5月1日（日）

『AWAKE』

『おと・な・り』

『朝が来る』

『真夜中乙女戦争』 ＊独占配信

5月2日（月）

『劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班』 ＊見放題独占配信

5月7日（土）

『ホテルローヤル』

5月10日（火）

『先生、私の隣に座っていただけませんか？』 ＊見放題独占配信

5月20日（金）

『さがす』 ＊独占配信

5月23日（月）

『天外者』 ＊見放題独占配信

●アニメ映画（海外）

5月25日（水）

『整形水』 ＊見放題独占配信

●海外ドラマ

5月6日（金）

Amazon Original 『ボッシュ: 受け継がれるもの』 ＊午前9時より独占配信

Amazon Original 『ザ・ワイルズ 〜孤島に残された少女たち〜」シーズン2 ＊午前9時より独占配信

5月19日（木）

・Amazon Original 『アリーチェの物語』パート2 ＊午前9時より独占配信

5月20日（金）

・Amazon Original 『天空の旅人』 ＊午前9時より独占配信

●国内ドラマ

5月1日（日）

『ドクターホワイト』

●国内アニメ

5月5日（木・祝）

『名探偵コナン 本庁刑事恋物語〜結婚前夜〜』

5月6日（金）

『ちいかわ』

●韓国ドラマ

5月1日（日）

『君のハートをつかまえろ』

5月7日（土）

『ウラチャチャ！？〜男女６人恋のバトル〜』

『おかえり〜ただいまのキスは屋根の上で！？〜』 ＊見放題独占配信

●海外バラエティー

5月6日（金）

Amazon Original 『LOL: HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル 〜メキシコ版〜』シーズン4 ＊午前9時より独占配信

5月13日（金）

Amazon Original 『リゾのビッグスター発掘』 ＊午前9時より独占配信

Amazon Original 『キッズ・イン・ザ・ホール 〜ギャグの殿堂〜』 ＊午前9時より独占配信

5月18日（水）

Amazon Original 『恋愛ハイスクール』 ＊午前9時より独占配信

5月20日（金）

Amazon Original 『LOL: HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル 〜スペイン版〜』シーズン2 ＊午前9時より独占配信

5月27日（金）

Amazon Original 『イアン・スターリング 〜前向きな失敗〜』 ＊午前9時より独占配信

Amazon Original 『LOL: HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル 〜ドイツ版〜』シーズン3 ＊午前9時より独占配信

●海外ドキュメンタリー

5月6日（金）

Amazon Original 『ビバリー・スミス殺害事件の謎』 ＊午前9時より独占配信

5月20日（金）

Amazon Original 『キッズ・イン・ザ・ホール 〜コメディの反逆児〜』 ＊午前9時より独占配信