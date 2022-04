ソニーは、映画『スパイダーマン:スパイダーバース』3作目のタイトルが『Spider-Man: Beyond the Spider-Verse(原題)』となることを発表した。

あわせて、2作目の『Spider-Man: Across the Spider-Verse(原題)』には240のキャラクターと6つのユニバースが登場し、アニメ映画としては最大規模のスタッフが参加していることも明らかになった。

このニュースは米ラスベガスで開催中の「CinemaCon 2022」で届けられ、イベントでは『Spider-Man: Across the Spider-Verse』から冒頭15分間の映像も披露された。

2作目『Spider-Man: Across the Spider-Verse』は2023年6月2日、3作目『Spider-Man: Beyond the Spider-Verse』は2024年3月29日に全米で公開される予定だ。

『スパイダーマン:スパイダーバース』の続編となる『Spider-Man: Across the Spider-Verse』は当初2022年10月7日の全米公開を予定していたが、数日前に延期が発表されたばかりだった。

なお「スパイダーマン」ユニバースのキャラクター、マダム・ウェブを主人公とするスピンオフ映画『Madame Web(原題)』が2023年7月7日に全米公開される予定となっているため、『Spider-Man: Across the Spider-Verse』はそのほぼ1カ月前に公開されるということになる。『Madame Web』ではテレパシーや透視などの特殊能力を持つマダム・ウェブのオリジンストーリーが描かれ、ダコタ・ジョンソンが主演を務める。

このほか、ソニーは『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』と『ゴーストバスターズ/アフターライフ』の続編、さらに「スパイダーマン」ユニバースを拡張する新作映画『El Muerto(原題)』を発表した。『El Muerto』にはプエルトリコの歌手バッド・バニーが主演し、マーベルの実写映画では初となるラテン系の主人公を演じることになる。