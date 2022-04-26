Çò°æµå¿³¤Èà¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÎò»Ëá¡¡¥À¥ë¡¢ÃæÈª´ÆÆÄ¡¢ÍºÀ±¤é¤âÈ½Äê¤á¤°¤êÂç¤â¤á¡¡£Î£Ð£Â¤Ï¡Ö¤ª¤È¤¬¤á¤Ê¤·¡×¤ÎÊý¿Ë¡¡ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ÎÏ¯´õ£Ç£×¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¡ª¡©
¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²£´Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÈ½Äê¤ËÉÔÉþ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Çò°æ°ì¹Ôµå¿³¡Ê£´£´¡Ë¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ï¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£µÆü¤â¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡¢Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢µå³¦£Ï£Â¤â£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ê¤É¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£°ìÉô¤ÇÍÊ¸îÅª¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢×ø³åÅª¤Ê¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÆ±µå¿³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈ½Äê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç¤â¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ
Çò°æ¿³È½°÷¤Ï´ØÀ¾»ÙÉô¤Î¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤¬Ãæ¿´¡£º´¡¹ÌÚÏ¯¤Î¸ø¼°Àï£±£·»î¹çÌÜ¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÝ¿³¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
£²£°£±£°Ç¯£··î£²£·Æü¡¢³ÚÅ·¡¦»³ºêÉð»Ê
Çò°æµå¿³¤Ë³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£»³ºê¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¤é¡¢¤ª¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È·ã¹â¡£Çò°æµå¿³¤â±þÀï¤·¤Æ¸À¤¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¤¢¤ï¤ä¤Ä¤«¤ß¹ç¤¤¤ÎÂçÁû¤®¡£·ë¶É»³ºê¤ÏÂà¾ì¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
£²£°£±£±Ç¯£¶·î£±£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¥¹¥È¥Ã¥×
¥Ü¡¼¥ë¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÊÖµå¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÚ¤Ç¡Ë¤³¤Í¤Æ¡×¤ÈÍ×Ë¾¤â¡¢Çò°æµå¿³¤Ë¡ÖÄê¤á¤é¤ì¤¿ÅÚ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¡¢Ë½Åê¤Ç£´£¶¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
£²£°£±£³Ç¯£´·î£±£¶Æü¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦ÃæÈªÀ¶´ÆÆÄ
£Ä£å£Î£Á¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆóÁö¤¬ËÜÎÝÆÍÆþ¡£¥¢¥¦¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¥»¡¼¥Õ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¡¢ÃæÈª´ÆÆÄ¤¬Çò°æµå¿³¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·Âà¾ì¡£
£²£°£±£³Ç¯£µ·î£²£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·ª»³´ÆÆÄ
¼é¸î¿À¤ÎÉðÅÄµ×¤ÎÅêµå¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Àõ°æ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬Çò°æµå¿³¤Ï»àµå¤ÈÈ½Äê¡£·ª»³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬»àµå¤Ê¤é¿³È½¤ò¼¤á¤í¡£²¶¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Âà¾ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤Âà¾ì¡£
£²£°£±£´Ç¯£··î£±£²Æü¡¢³ÚÅ·¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
£¶²ó¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ê¤É£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£³»°¿¶¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ÎÄÌÏ©¤ÇÇò°æµå¿³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¡¢¿³È½ÃÄ¤Ï£Î£Ð£Â¤ËÊó¹ð¡£
£²£°£±£´Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡¢ºå¿À¡¦À¾²¬¹ä
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï£¹²ó°ì»àËþÎÝ¡¢À¾²¬¤ÎÂÇµå¤Ï°ìÎÝ¤Ø¡£ËÜÎÝÉõ»¦¤«¤é°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬À¾²¬¤ÎÇØÃæ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Çò°æµå¿³¤¬¡Ö¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¼éÈ÷Ë¸³²·èÃå¤ÇÆüËÜ°ì·èÄê¡£
£²£°£±£·Ç¯£¸·î£²£´Æü¡¢À¾Éð¡¦µÆÃÓÍºÀ±
¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë£±µåÌÜ¤òÇò°æµå¿³¤¬ÆóÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¿Â§Åêµå¤ÈÀë¹ð¡ÊÅêµå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ë¡£Æ°ÍÉ¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï£³²ó£·¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢ÄÔÈ¯É§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤´¤È¤À¤è¡£Â¾¤Î»î¹ç¤Ç¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£
£²£°£±£¸Ç¯£´·î£±£²Æü¡¢ºå¿À¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼
²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÎÈ½Äê¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¡¢£²²óÅÓÃæ¤ÇÂà¾ì¡£ºå¿À¤Ï£Î£Ð£Â¤Ë¼Õºá¤ÎÊÛÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¡£
¡þ
¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿£²£°£±£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢Âç¤¤¯¤â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¸·³Ê¤ÊÂÖÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯¤Ï£²£µÆü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ºÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£µ·î£µÆü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¡£
°æ¸ý»ñ¿Î´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙËõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼¡²óÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌó£²»þ´ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï£±·³¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤É¤ª¤ê¤Ê¤é¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÃæ£¶Æü¤Ç£µ·î£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£Ó£Ó¡¢£Ó¡¢£ÁÀÊ¤¬´°Çä¡££ÂÀÊ¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯ÌÜÅö¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤ÏÇò°æ¿³È½¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤È¤¬¤á¤Ê¤·¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥íÌîµå¤Î¿³È½°÷¤ÏÁ´°÷¤¬£Î£Ð£Â¿³È½Éô¤Î½êÂ°¡£º£¤äºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯¤Î»î¹ç¤Ç»×¤ï¤ÌÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢£Î£Ð£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÇò°æ¤µ¤ó¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ï¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÃÊ³¬¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈ½Äê¤ËÉÔÉþ¤òÉ½¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¿³È½¤Î¸¢¸Â¡£Ãí°Õ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³Æ¼«¤ÎÈ¿¾Ê¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¡£º£¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢°Å¤ËÇò°æ»á¤ËÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ãí°Õ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£