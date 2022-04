スキューバーダイビング中に結婚指輪を発見するのは、どれほどの確率なのでしょうか。

広く複雑な海底で砂に埋もれることを考えたら、文学的に難しい気がするのですが……。

太平洋の島でシュノーケリングをしていた人が、信じられないところで指輪を目撃しました。

なんと魚が拾っていた!

王冠のようにキラキラしてますが、魚にとっては大迷惑で成長の妨げとなっています。

ボラ科の魚のようですが捕まえるのも難しそう……。

場所はニューカレドニアとニュージーランドの間にある、オーストラリア領のノーフォーク島だそうです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●目撃者がその指輪を確保していたら感心したのに。

↑「それはすごい!指輪はゲットしたの?」

「いや、もっといいよ! 指輪の写真が撮れた!」

↑魚を生かしたまま確保できていたら、さらに感心。

●「だが、指輪の意図しないことが起こったのだ」

(※ロード・オブ・ザ・リングで一つの指輪を拾ったときのナレーション)

↑おもしろい、こういうシナリオは100回くらい起こりえて、魚から魚へと何年もかけて渡っていき、そしてデアゴル(一つの指輪の第一発見者)が川底で見つけても不思議はない。

●ロード・オブ・ザ・シーのためのリング。

↑ロード・サーモン。

●ハワイでシュノーケリングをしていたとき指輪が落ちた。

海から出るまで気づかなかった。妻には戻って探すように言われたが、あきれたように目を回した……。

海の中にあるものを探して見つかるわけがない。ところが……5分後に海の中で光るものを見つけた。自分の指輪だった。なんてことだ、魚が盗んでいく前に取り戻せた!

↑自分はハネムーンで地中海を泳いでいるときに結婚指輪を失くした……まるでクリスタルのようにきれいな水のおかげで、ゴーグルを借りて2分以内に見つけることができた。

↑それはラッキーだ。自分はビーチで2つも失くした。日焼け止めめ。

●昨春の話で、ニューズウィークに載っていた。

↑その指輪は取り戻せて魚は助けられたのだろうか。

↑最も大事な質問。

●彼女は「YES!」と言ったんだ。



今も魚と一緒に海をさまよっているのかもしれません。